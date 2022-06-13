Samanyolu Haber /Gündem / Valilik ve Akdeniz Üniversitesi, öğrenci intiharlarını doğruladı /13 Haziran 2022 10:16

Valilik ve Akdeniz Üniversitesi, öğrenci intiharlarını doğruladı

Antalya Valiliği, kentte üniversite öğrencilerinin intihar ettiği ile ilgili yerel basına ve sosyal medyaya yansıyan haberleri doğruladı. Yapılan yazılı açıklamada, kamera kayıtları incelemesinin ardından üç intihar vakasının olduğunu duyurdu.

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Elmalılı Hamdi Yazır Yurt Müdürlüğü de dahil olmak üzere kentte yer alan yurt binalarındaki kamera sayılarının detayını paylaşan valilik, buna karşın intiharların ne zaman ve nerede gerçekleştiğine ilişkin herhangi bir ayrıntı vermedi.



DHA ise son 2 ay içerisinde yurtlarda kalan 3 öğrencinin pencereden atlayarak intihar etmesinin yanı sıra, bir öğrencinin de evinde yaşamına son verdiğini aktardı.

Bazı sosyal medya hesaplarında da intihar vakalarının tamamının Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı Elmalılı Hamdi Yazır Yurdu'nda gerçekleştiği yönünde iddialar paylaşıldı.

'Henüz hiçbir açıklama duyamadık'

Cihan Gulcan isimli bir Twitter kullancısı ise intihar vakalarından birinin 11 Mayıs'ta hayatını kaybeden kardeşi olduğunu söyledi.

İntiharın 01.47 saatlerinde gerçekleştiğini ifade eden Gulcan, ancak 05.30'da kardeşinin arkadaşları tarafından aranması öncesinde kardeşinin ölümünden haberdar edilmediğini savundu.



Ailenin bir polise kendi çabalarıyla ölüm haberini teyit ettirdiğini söyleyen Gulcan, bunun üzerine yola çıktıklarını ve Yurt Müdürlüğü'nün izinleri olmaksızın kardeşinin eşyalarını arkadaşına teslim ettiğini öğrendiğini aktardı.

Gulcan, olaya dair çok sayıda soru işaretleri olduğunu paylaştı ve "Tam bir aydır kardeşimin yokluğunun acısıyla yaşıyoruz! Aradan bu kadar zaman geçmesine rağmen henüz hiçbir açıklama duyamadık. Biz de aklımızdaki sorulara cevap bulmak istiyoruz" dedi.

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü de yaptığı bir açıklamada, sorumluluk ve yetki alanlarında olmamasına rağmen konuyu hassasiyetle incelediklerini ve bir komisyon kurduklarını belirtti.


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