Samanyolu Haber /Gündem / Van’da yolcu minibüsünün geçtiği yola çığ düştü: 1 ölü 12 yaralı /27 Şubat 2024 01:55

Van’da yolcu minibüsünün geçtiği yola çığ düştü: 1 ölü 12 yaralı

Van-Hakkari kara yolu Güzeldere mevkiinde, akşam saatlerinde düşen çığ yoldan geçen bir yolcu minibüsünü uçuruma yuvarlandı. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi de yaralandı.

SHABER3.COM

Van-Hakkari kara yolu Güzeldere mevkiinde, akşam saatlerinde çığ düştü.

O sırada yoldan geçen yolcu minibüsü uçuruma yuvarlandı. İlk belirlemeler 1 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi de yaralandı.

Olayla ilgili açıklama yapan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı,

“Olayın hemen ardından bölgeye AFAD, UMKE, 112 Acil Servis, Karayolları ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerimiz bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Çığın sürüklediği minibüsteki 12 vatandaşımız kurtarıldı. Durumları iyi. Bir vatandaşımız hayatını kaybetti. Yaralılarımızın durumu iyi. Hayatını kaybeden vatandaşımıza rahmet, yaralılarımız da acil şifalar diliyorum.”
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Van’da yolcu minibüsünün geçtiği yola çığ düştü:... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
01:58:45