Van’da yolcu minibüsünün geçtiği yola çığ düştü: 1 ölü 12 yaralı

Van-Hakkari kara yolu Güzeldere mevkiinde, akşam saatlerinde çığ düştü.



O sırada yoldan geçen yolcu minibüsü uçuruma yuvarlandı. İlk belirlemeler 1 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi de yaralandı.



Olayla ilgili açıklama yapan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı,



“Olayın hemen ardından bölgeye AFAD, UMKE, 112 Acil Servis, Karayolları ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerimiz bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Çığın sürüklediği minibüsteki 12 vatandaşımız kurtarıldı. Durumları iyi. Bir vatandaşımız hayatını kaybetti. Yaralılarımızın durumu iyi. Hayatını kaybeden vatandaşımıza rahmet, yaralılarımız da acil şifalar diliyorum.”