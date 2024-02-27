Samanyolu Haber /Ekonomi / Vedat Işıkhan'dan 'kademeli emeklilik' açıklaması /27 Şubat 2024 01:53

Vedat Işıkhan'dan 'kademeli emeklilik' açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, staj ve kademeli emeklilik hakkında açıklamada bulundu.

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2000-2008 yılları arasında Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) girişi olup EYT düzenlemesini kaçıran SSK ve Bağ-Kur’lu milyonlarca çalışanın gözü kademeli emeklilikteydi…

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, staj ve kademeli emeklilik hakkında basın mensuplarının sorusunu yanıtladı.

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği düzenlemeyle ilgili Işıkhan, "Gündemimizde staj mağdurları ve kademeli emeklilikle ilgili bir çalışmamız yok" dedi.

KADEMELİ EMEKLİLİK NEDİR?

Kademeli emeklilik, belirli şartları sağlayan kişilerin kademeli olarak emekli olmalarını sağlayan bir sistemdir. Bu sistemde, emeklilik yaşı ve prim gün sayısı yerine, her iki şartın da kademeli olarak doldurulması esas alınır.
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