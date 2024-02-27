Samanyolu Haber /Dünya / AB'den Netanyahu'yu kızdıracak çıkış: Hamas'ı kuran... /27 Şubat 2024 01:49

AB'den Netanyahu'yu kızdıracak çıkış: Hamas'ı kuran...

Avrupa Birliği'nden Hamas ile çatışmalara devam eden İsrail’i kızdıracak açıklama geldi. Birliğin diplomasinin başındaki isim Josep Borrell, "Hamas'ı kuran ve finanse eden İsrail'dir" dedi.

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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İspanya'nın başkenti Madrid'de Next Educacion Üniversitesi'nde katıldığı bir forumda yaptığı konuşmada, İsrail'e yönelik eleştirilerini sürdürdü.

"ÇEK GÖNDERMİYORLAR AMA..."

"Ben, İsrail çek göndererek Hamas'ı finanse ediyor demiyorum ama Hamas'ın gelişmesini kolaylaştırdı" diyen Borrell, geçtiğimiz haftalarda dile getirdiği "Hamas'ı kuran ve finanse eden İsrail'dir" iddiasını yineledi.

"NETANYAHU'NUN ÇOK İYİ BİLİNEN BİR SÖZÜ VAR..."

AB Yüksek Temsilcisi, "İsrail'in, Fetih hareketine karşı bir güç yaratarak Filistinlileri bölmeye çalıştığı tartışılmaz bir gerçektir. (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'nun parlamentosunda kendi grubu önünde kamuoyuna söylediği, çok iyi bilinen bir söz var: (İki devletli çözüme karşı olanların Hamas'a katkıda bulunması ve finansmanını kolaylaştırması gerekir.) Ben bu sözü tekrarlamakla yetiniyorum." şeklinde konuştu.

Diğer yandan konuşması sırasında Filistin devletinin tanındığı, iki devletli çözüm önerisini de yineleyen Borrell, İsrail'i "buna karşı çıkmak ama aynı zamanda hiçbir çözüm ortaya koymamakla" eleştirdi.

"ÇOK DAHA İYİ ALTERNATİFLER VAR"

Borrell, şöyle devam etti:

"30 yıldır bu çözümün mümkün olmasını engelleyen Netanyahu hükümeti dışında herkes bu konuda hemfikir görünüyor. İsrail, ne istemediğini söylüyor ama ne istediğini söylemiyor. Çözümleri ne? Sadece askeri önlemlerle mi güvenliğini istiyor? Oysa çok daha iyi alternatifler var."

AB diplomasinin başındaki isim olan Borrell, "İsrail'in Gazze'deki askeri müdahalesinin orantısız olduğunu düşünüyorum. Aşırı sayıda sivil kaybına neden olunuyor ve bunun Yahudi karşıtlığıyla hiçbir ilgisi yok. Elbette ki ben de Yahudi karşıtı değilim" değerlendirmesinde bulundu.
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