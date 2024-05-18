Samanyolu Haber /Gündem / Van'da askeri araç kaza yaptı: 11 yaralı /18 Mayıs 2024 15:02

Van'da askeri araç kaza yaptı: 11 yaralı

Van’da askeri araç devrildi, 11 asker yaralandı. Olayın yaşandığı bölgeye 112 sağlık ekipleri ve jandarma personeli gönderildi.

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Van’ın Başkale ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu 11 asker yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, öğlen saatlerinde Esenyamaç Mahallesi’ne bağlı Yeşilbulak mezrasında meydana geldi. Başkale’ye 60 kilometre uzaklıktaki Esenyamaç Mahallesi’ne bağlı İran sınırındaki Yeşilbulak mezrasında devriye görevi yürüten askeri araç, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Meydana gelen trafik kazasında 11 asker yaralandı. Olayın yaşandığı bölgeye 112 sağlık ekipleri ve jandarma personeli gönderildi.

Yaralı askerler ambulanslarla Başkale Devlet Hastanesine getirildi. Yaralı askerlerden durumu ağır olan 6’sı Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilirken, diğer yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi.
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