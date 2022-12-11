Samanyolu Haber /Gündem / Varank’ın kuzeni aldığı kupon arazinin parasını vermedi: Taksi şoförü mü olacak? /11 Aralık 2022 11:26

Varank’ın kuzeni aldığı kupon arazinin parasını vermedi: Taksi şoförü mü olacak?

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın kuzeni Sedat Varank, Bodrum’da Emlak Konut’a ait 180 dönümlük deniz manzaralı araziyi almaktan vazgeçti. Ballı ihale haberlerinin basında yer almasına tepki gösteren Sedat Varank 'Taksi şoförlüğü mü yapacağız' demişti.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın kuzeni Sedat Varank’ın aldığı Bodrum’da Emlak Konut’a ait 180 dönümlük deniz manzaralı arazi ihalesi iptal edildi.

Kamu kuruluşu olan Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Ortakent’te bulunan yaklaşık 180 bin metrekare büyüklüğündeki deniz manzaralı arsasının Sanayi ve Teknoloji Bakanı AKP’li Mustafa Varank’ın kuzeni Sedat Varank’a satılması gündem olmuştu.

Araziyi satın alan Cevahir Taahhüt İnşaat ile Sedat Varank’ın sahibi olduğu HB Grup İnşaat iş ortaklığının söz konusu araziden en az 6 milyar 91 milyon TL gelir sağlayacağı da açıklanmıştı.

SÖZLEŞMEYİ İMZALAMAKTAN VAZGEÇTİ
Emlak Konut, Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada ihalenin iptal edildiğini duyurdu. Açıklamada, “Şirketimiz tarafından ihale edilen Muğla Bodrum Ortakent Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı ihalesinde en uygun teklifi veren Cevahir Taahhüt İnş. Ve Tic. A.Ş., HB Grup İnş. Ticaret Ltd. Şti. İş Ortaklığı, söz konusu işe ait sözleşmeyi imzalamaya gelmeyeceğini yazılı olarak bildirdiğinden, şirketimiz ihale yönetmeliği hükümleri çerçevesinde adı geçen istekliye ait geçici teminatının irad kaydedilmesine, en uygun birinci teklif ile ikinci teklif arasında Şirketimiz menfaatini önemli oranda etkileyecek fark bulunduğundan, ileriki tarihlerde yeniden ihale edilmek üzere ihalenin iptal edilmesine karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi.

İhalenin iptal gerekçesini olarak Cevahir Taahhüt İnşaat ile Sedat Varank’ın sahibi olduğu HB Grup İnşaat iş ortaklığının sözleşmeyi imzalamaktan vazgeçmesi olarak açıklanması da dikkatleri çekti.

“TAKSİ ŞOFÖRLÜĞÜ MÜ YAPALIM?” DEMİŞTİ
Sedat Varank deniz manzaralı araziyi almasının gündem olmasının ardından yaptığı açıklamada, “Girdiğimiz ihalelerde büyük, dev firmalar var. Bu ihalelerde kaçak, hırsızlık, uğursuzluk ihtimali olabilir mi? Neymiş? Soyadımız Varank’mış, bize de yazık. Bırakalım da taksi şoförlüğü mü yapalım! Ailece birbirimize bağlı insanlarız. Benim hanım da solcu. Bana ‘Sedat bir şey mi yaptın?’ diye soruyor. Yahu diyorum, her şey açık” demişti.
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