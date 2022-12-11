Ukrayna işgal altındaki Melitopol’ü vurdu: Ölü ve yaralılar var

Rusya’nın Şubat ayında başlayan Ukrayna işgali devam ederken Kiev yönetiminden dikkat çekici bir hamle geldi…







Ukrayna’nın dün gece Rusya kontrolü altında olan ve ülkenin güneydoğusunda bulunan Melitopol’ü vurduğu açıklandı. Stratejik bir konumda olduğu için iki ülke adına da kritik bir önemi olan bölgeye düzenlenen saldırı ile ilgili ilk açıklamalar da geldi.





Bölgedeki Moskova yanlısı yetkililer saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 10 kişinin de yaralandığını söyledi. Bölgeyi yöneten ve Moskova’nın atadığı vali Yevgeni Balitsky, “Hava savunma sistemlerimiz 2 füzeyi etkisiz hale getirdi fakat dört füze hedeflerini vurdu” dedi.





Balitsky, “İnsanların yemek yediği bir dinlenme alanı vuruldu” dedi. Ukrayna’nın HIMARS füzeleriyle saldırdığı da kaydedildi.





Öte yandan kişisel Telegram hesabından açıklama yapan ve bölgeden kaçmak zorunda kalan eski belediye başkanı Ivan Fedorov ise füzelerin bir toplanma alanına dönüştürülen bir kiliseye isabet ettiğini dile getirdi.





Moskova tarafından bölge yönetimini kontrol etmek için atanan isimlerden biri olan Vladimir Rogov da patlama sonrasında alevlerin yükseldiğini söyledi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin danışmanı Oleksiy Arestoviç ise, “Melitopol, Rusya’nın Mart ayında işgal etmesinden sonra çok önemli bir endüstriyel ve lojistik merkezi haline geldi” dedi.





Arestoviç, “Rus güçlerinin bütün lojistik bağları buradan geçiyor. Eğer Melitopol düşerse Herson’a kadar bütün savunma alanları da yok olur. Böyle bir durumda Ukrayna güçleri Kırım’a doğrudan gidebilir” dedi.