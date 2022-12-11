Kansızlığı, gözden 2 saniyede tespit eden uygulama geliştirildi

Dünya nüfusunun yaklaşık üçte birinde kansızlık olduğu tahmin ediliyor. Halsizlik, yorgunluk ve ciltte solgunluk belirtileriyle kendini gösteren kansızlığın tespiti içinse hastaneye gidilmesi, damardan kan alınması ve yaklaşık 2 saat süren laboratuvar sürecinin beklenmesi gerekiyor.







Amerika’da yaşayan bir Türk doktor ve mühendisin geliştirdiği tele tıp uygulaması ile kansızlık ölçümü tam anlamıyla “göz açıp kapayıncaya kadar” yapılabilecek.





Uygulama, FDA onayı aldıktan sonra tüm dünyada aynı anda kullanılabilecek. Özellikle saniyelerin bile kritik olduğu kanamalı acil travma hastalarında, kansızlığın belirteci olan “hemoglobin” ölçümünü 2 saatten 2 saniyeye indirecek uygulamayı geliştiren Türk Mühendis ve Acil Tıp Uzmanı Prof. Dr. Selim Suner, geçtiğimiz hafta Türkiye Acil Tıp Derneği tarafından Antalya’da gerçekleştirilen uluslararası kongreye katıldı.





GÖZ AÇIP KAPAYINCAYA KADAR KANSIZLIK TESPİTİ



Prof. Dr. Suner, “Acil tıpta asistanlık yaparken mühendislik aşkımı tıpla nasıl birleştirebilirim diye düşünmeye başladım. Kansızlık projesi oradan başladı. Acillerde hastaların yüzde 80'inde mutlaka kan alınır ve tahlil yapılır.







Kansızlığı gösteren hemoglobin ölçümü bu verilerden biridir. Hemoglobin ölçümünü kan almadan ve hızlı bir şekilde nasıl yapabiliriz, onu düşündük. İlk önce tırnaklara baktık, oradan olmadı. Sonra göz kapağının içine yöneldik. Göz içi kırmızı, neden kırmızı? Çünkü oradan kan geçiyor ve deri yok, derideki maddeler yok.





Hemen damarları, kanı görebiliyorsunuz. Onun fotoğrafını çekip ölçebilir miyiz diye düşündük ve proje böyle başladı. İlk önce telefon uygulaması değildi. Dijital fotoğraf makinesiyle göz içi fotoğraflarını çektik, o dijital datayı matematiksel olarak değerlendirdik ve korelasyonlar yaptık hastalardaki hemoglobin verileriyle. Sonuçlar iyiydi.





Telefonlardaki fotoğraf makineleri artık o kadar güçlü ki, megapiksel, 16 bit datayı gösteren çok büyük kabiliyeti var bu telefonların. O yüzden cep telefonuna döndü proje.





Onda da gayet iyi sonuçlar aldık ve bunu bir aplikasyon (uygulama) olarak geliştirdik. İsteyen cep telefonu ile gözün resmini çekiyor ve 2 saniye sonra hemoglobin konsantrasyonu belirleniyor” dedi.







