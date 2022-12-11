Samanyolu Haber /Gündem / AKP'nin başörtüsü hamlesine Altılı Masa nasıl karşılık verecek? /11 Aralık 2022 12:02

AKP'nin başörtüsü hamlesine Altılı Masa nasıl karşılık verecek?

Başörtüsüyle ilgili Anayasa değişikliği teklifi Meclis’e sunulurken Altılı Masa’nın ‘tavrına’ dair kulis bilgileri ortaya çıktı.

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Başörtüsüyle ilgili Anayasa değişikliği teklifi AK Parti, MHP ve BBP’den 336 milletvekilinin imzasıyla Meclis’e sunuldu. Değişikliğin referanduma sunulması için 24, buna gerek olmadan kanunlaşması için 64 milletvekilinin daha oy vermesi gerekiyor. Her ne kadar Anayasa değişikliği için partiler grup kararı alamasa da CHP, İYİ Parti ve HDP’nin tavrı bu teklifin akıbetinde belirleyici olacak.

Altılı Masa’nın ne yapacağına dair ise Gazete Duvar'ın ‘Duvar Arkası’ bölümünde kulis bilgilerine yer verildi.

"Gelen teklifle ilgili HDP’den henüz bir değerlendirme yapılmadı. Parti yetkilileri konunun yetkili organlarda ele alınacağını, bunun bütçe bitmeden mümkün olmadığını söyledi” denilen haberin devamında şu ifadeler yer aldı:

“CHP ve İYİ Parti de bu konuda Altılı Masa olarak tutum almaktan yana. Bu öneriyi Altılı Masa’nın son toplantısında İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener getirdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Altılı Masa’daki ağırlıklı görüşe katılacakları mesajını verdi. Peki Masa’da ağırlıklı görüş ne? Karar, ay sonunda yapılacak toplantıda alınacak ama partilerin büyük kısmı bu teklifin referanduma götürülmesinin sıkıntı yaratacağı görüşünde. Bu nedenle başörtüsü teklifiyle ilgili kesin olan bir şey var: Karar kabul de ret de çıksa Altılı Masa bu konuda bütünlük içinde hareket edecek.”

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