Samanyolu Haber /Gündem / Vatandaşa darbe üstüne darbe: Motorine 1,20 lira, LPG’ye 36 kuruş zam /25 Mayıs 2022 16:24

Vatandaşa darbe üstüne darbe: Motorine 1,20 lira, LPG’ye 36 kuruş zam

Akaryakıta gelen zamların ardı arkası kesilmiyor. Yarından itibaren geçerli olmak üzere otogaza 36 kuruş zam bekleniyor. Motorinin litresi ise cumartesi gününden itibaren 1,20 TL arttırılacak.

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Akaryakıta zam devam ediyor. Motorine 1,20 lira, LPG’ye ise 36 kuruş zam geliyor. Petrolün varil fiyatının 114 doların üzerine çıkması hâlinde zam tutarı daha da artacak.

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TÜPRAŞ’ın rafineri çıkış fiyatlarını artırması sebebiyle akaryakıt sektörünün önde gelen akaryakıt dağıtım firmaları Petrol Ofisi, TOTAL, OPET, BP, Shell, Aytemiz, Kadoil, Lukoil, Sunpet ve Türk Petrol (TP) tarafından bayilerine gönderilen WhatsApp mesajı ve e-posta ile “Fiyat artışı için hazırlıklı olun” denildi.

Zamlı tarife ile İstanbul’un Avrupa yakasında motorinin litresi 22,05 TL’den 23,25 TL’ye çıkacak.

LPG litre fiyatı ise yarından itibaren 36 kuruş zamlanacak. Otogazın litre fiyatı 11,25 lira seviyesinde satışa sunuluyor.

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