Samanyolu Haber /Gündem / Eski İstihbarat Daire Başkanı Uzun'a Kaftancıoğlu darbesi: 'Rütbeleri sökülecek' iddiası /25 Mayıs 2022 16:37

Eski İstihbarat Daire Başkanı Uzun'a Kaftancıoğlu darbesi: 'Rütbeleri sökülecek' iddiası

Emniyet Genel Müdürlüğü, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkındaki cezaları eleştiren bir sosyal medya paylaşımı sebebiyle eski Emniyet İstihbarat Dairesi Başkanı Sabri Uzun hakkında soruşturma başlattı.

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Eski Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun, Yargıtay’ın CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun hapis cezalarını onamasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kaftancıoğlu'na destek mesajı vermişti.

Uzun, Kaftancıoğlu'na sosyal medya paylaşımları nedeniyle "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret", "Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından verilen 4 yıl 11 ay 20 gün hapis cezasının Yargıtay tarafından onanmasının ardından yaptığı paylaşımda şunları kaydetmişti:

"Sn Kaftancıoğlu, Halide Edip, 23 Mayıs 1919 günü İngiliz işgali altındaki İstanbul Sultanahmet meydanında özgürlük nutku atmıştı. İşgalciler bile ona, senin gibi ceza vermemişlerdi. Türk kadınlarını sizin şahsınızda kutluyorum."

İktidara yakın Sabah'ın haberine göre EGM, Uzun'un bu paylaşımı üzerine harekete geçti. Habere göre, Uzun hakkında idari soruşturma başlatıldı. Haberde ayrıca Uzun'un rütbelerinin geri alınacağı öne sürüldü. 

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