Vatandaşın porsiyonlarını küçülten yazlık Saray'ın görüntüleri çıktı

Cumhurbaşkanlığı bütçesinden 2018 – 2021 yılları arasında 640 milyon lira harcanarak Marmaris’te inşa edilen ve kamuoyu tarafından 'Yazlık Saray' olarak bilinen 'Cumhurbaşkanlığı Devlet Konuk Evi' projesinin mimarı Şefik Birkiye görselleri web sitesinden paylaştı.







‘Yazlık saray’ olarak bilinen Muğla’nın Marmaris ilçesindeki Okluk Devlet Konuk Evi’nin üzerindeki sır perdesi aralandı. İnşa edilen yazlık sarayından mimari görseller paylaşıldı.









92 DÖNÜM ARAZİ ÜZERİNE KURULU





Sözcü’den İsmail Şahin‘in haberine göre, Okluk Koyu’ndaki 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın yaz tatillerini geçirdiği konut yıkılarak yerine inşa edilen Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi 92 dönümlük arazi üzerine kuruldu.





ÖZEL KUM VE ÇAKILLARLA DOLDURULARAK PLAJ YAPILDI





Farklı büyüklükte 5 yapının yer aldığı Yazlık Saray’ın hemen yakınında ise üç bloktan personel lojmanları inşa edilirken 10 bin 966 metrekarelik dolgu alanı ise özel kum ve çakılla doldurulup plaj haline getirildi.





Plaj içerisinde güneşlenme ve dinlenme amaçlı bungalovlar yer alıyor. Bungalovların ucunda ise denize girmek için iskeleler bulunuyor. Rönesans tarafından yapımı üstlenen projenin inşaatı büyük bir gizlilik içerisinde tamamlanmıştı.













300 ODALI SARAY





Kamuoyuna 300 odalı olduğu bilgi yansıyan Yazlık Saray’da dinlenme alanları da bulunuyor. Yazlık Saray’da bugüne kadar bazı devlet başkanlarının misafir olarak kaldığı biliniyor. Geçtiğimiz yıl Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile Azerbaycan Cuhurbaşkanı İlhan Aliyev’i Marmaris’te ağırlamıştı.





‘SARAY-PORSİYON EĞRİSİ’





Gazeteci Erk Acarer, “Saray-Porsiyon eğrisi…” başlığı ile paylaştığı twitinde “Saraylar çoğalıp, odalar arttıkça porsiyonlar düşüyor… Versay’dan Cumhuriyet Köşkü’ne, Bab-ül Aziziye’den Sudan Hartum Sarayı’na hep benzer hikaye! Sonunda porsiyon kalmayınca tarih de hep aynı şeyi yazıyor” değerlendirmesini yaptı.