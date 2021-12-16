Ve asgari ücret belli oldu

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dördüncü ve son toplantısını yaptı.







Toplantı sonrası AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kameraların karşısına geçti. Erdoğan'ın açıklamasına göre, 1 Ocak 2022'den itibaren geçerli olacak asgari ücret 4 bin 250 TL oldu.





Erdoğan'ın açıklamasından öne çıkan satır başları:





"Bilindiği gibi asgari ücret her yıl çalışan ve işveren kesimlerinin iştirakiyle belirlenmektedir. Bugün 4. toplantıda nihai karar aşamasına gelinmiştir. Taraflar özveri ile bu süreci işlettiler. Bundan dolayı Cumhurbaşkanı olarak ben de çok mutluyum. Asgari ücreti 4 bin 250 lira olarak belirledik. Asgari ücretteki artış yüzde 50 seviyesinde gerçekleşti"





ASGARİ ÜCRETTEN VERGİ KALKIYOR





Asgari ücretteki vergiyi kaldırdıklarını da açıklayan Erdoğan "Yılbaşından itibaren asgari ücretten, gelir vergisi ile damga vergisini kaldırıyoruz. İşveren kesimini 450 liralık ilave yükten kurtarıyor" dedi.





Ekonomi çevreleri, Erdoğan ve AKP'nin ekonominin iyi olduğunu göstermek maksadıyla asgari ücreti 4 bin lira civarında yapacakları yönünde tahminlerini açıklamıştı. AKP'den yapılan açıklamalarda da asgari ücrete yüksek oranda zam yapılacağı ifade edilmişti.