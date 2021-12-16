Samanyolu Haber /Gündem / Ve asgari ücret belli oldu /16 Aralık 2021 16:13

Ve asgari ücret belli oldu

Milyonlarca işçinin merakla beklediği asgari ücret miktarı belli oldu. Açıklamayı bizzat AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yaptı. Yeni yılda asgari ücret ise 4 bin 250 lira oldu.

SHABER3.COM

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dördüncü ve son toplantısını yaptı.

Toplantı sonrası AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kameraların karşısına geçti. Erdoğan'ın açıklamasına göre, 1 Ocak 2022'den itibaren geçerli olacak asgari ücret 4 bin 250 TL oldu.

Erdoğan'ın açıklamasından öne çıkan satır başları: 

"Bilindiği gibi asgari ücret her yıl çalışan ve işveren kesimlerinin iştirakiyle belirlenmektedir. Bugün 4. toplantıda nihai karar aşamasına gelinmiştir. Taraflar özveri ile bu süreci işlettiler. Bundan dolayı Cumhurbaşkanı olarak ben de çok mutluyum. Asgari ücreti 4 bin 250 lira olarak belirledik. Asgari ücretteki artış yüzde 50 seviyesinde gerçekleşti"

ASGARİ ÜCRETTEN VERGİ KALKIYOR

Asgari ücretteki vergiyi kaldırdıklarını da açıklayan Erdoğan "Yılbaşından itibaren asgari ücretten, gelir vergisi ile damga vergisini kaldırıyoruz. İşveren kesimini 450 liralık ilave yükten kurtarıyor" dedi. 

Ekonomi çevreleri, Erdoğan ve AKP'nin ekonominin iyi olduğunu göstermek maksadıyla asgari ücreti 4 bin lira civarında yapacakları yönünde tahminlerini açıklamıştı. AKP'den yapılan açıklamalarda da asgari ücrete yüksek oranda zam yapılacağı ifade edilmişti. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ve asgari ücret belli oldu Sonraki Haber >>

Kalkan balığı yiyen kaç kişi var aranızda?

Kalkan balığı yiyen kaç kişi var aranızda?

AKP'den bir 'çakma petrol müjde'si daha

AKP'den bir 'çakma petrol müjde'si daha

Eski bakanın akıldışı 'dolar' önerisi sosyal medyayı salladı

Eski bakanın akıldışı 'dolar' önerisi sosyal medyayı salladı

Sokak röportajları level atlıyor fark ettiniz mi?

Sokak röportajları level atlıyor fark ettiniz mi?

‘Bir Kahve Bin Hatır’

‘Bir Kahve Bin Hatır’

Antalya açıklarında dev hortum!

Antalya açıklarında dev hortum!

Kahvedeki dayıdan şaşırtan dolar yorumu : Dünyanın her yerinde 14 lira

Kahvedeki dayıdan şaşırtan dolar yorumu : Dünyanın her yerinde 14 lira

AKP'li vekilden itiraf: Sıkıntı var ama bu bizimle ilgili değil

AKP'li vekilden itiraf: Sıkıntı var ama bu bizimle ilgili değil

İki siyasetçinin tartışması ringde son buldu

İki siyasetçinin tartışması ringde son buldu

Ayhan Sicimoğlu kabus gecesini paylaşt

Ayhan Sicimoğlu kabus gecesini paylaşt
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:35:36