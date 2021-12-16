Samanyolu Haber /Gündem / Asgari ücret 4 bin 250 TL oldu /16 Aralık 2021 16:11

Asgari ücret 4 bin 250 TL oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan düzenlediği basın toplantısında 2022 yılı için asgari ücreti açıkladı. Buna göre gelecek yıl asgari ücret 4 bin 250 TL olacak.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlediği basın toplantısında 2022’de uygulanacak asgari ücreti açıkladı.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 4'üncü ve son toplantısının ardından basın mensuplarının karşısına geçen Erdoğan 2022 yılında uygulanacak asgari ücretin 4 bin 250 TL olarak tespit edildiğini açıkladı.

Böylece Türkiye'de şu anda geçerli olan net asgari ücret 2 bin 825 liradan 4 bin 250 TL'ye yükseldi. 2022'den itibaren asgarni ücretlilerin ellerine fazladan bin 425 lira geçecek.

Basın toplantısında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türk-İş ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu temsilcileri de bulundu.

2021 yılı asgari ücreti, bekar bir işçi için aylık brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücretle çalışan 7 milyon civarındaki çalışanı doğrudan, tüm vatandaşları da dolaylı olarak ilgilendiren yeni asgari ücret rakamını belirlemek için ilk toplantısını1 Aralık'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, ikinci toplantısını 7 Aralık'ta Türk-İş, üçüncü toplantısını ise 9 Aralık'ta Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun (TİSK) ev sahipliğinde gerçekleştirdi. Komisyon bu gün de nihai rakamı belirlemek üzere dördüncü ve son toplantısını yaptı.
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