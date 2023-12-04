Veli Saçılık’a ‘dezenformasyon’ davası

Bold Medya'da yer alan habere göre KHK’lı sosyolog Veli Saçılık, 6 Şubat depremlerinin ardından Hatay’ın Antakya ilçesi Ürgen Paşa mahallesinde çekilen bir videoyu sosyal medya hesabından paylaştığı için hakkında dava açıldı.



Videoda enkaz önündeki bir depremzedenin, “İçeride ses olmasına rağmen 28 saattir hiçbir ekip gelmiyor” dediği duyuluyor.



Bu sözlere dikkat çeken Saçılık, “Depremde kurtarma çalışmaları için ilk üç gün çok önemliydi. Bütün enkazlardan sesler geliyordu. ‘AFAD dışında hiçbir kişiye-kuruluşa müsaade etmeyeceğiz’ diyerek insanları ölüme terk ettiler” diye yazdı.



Yine aynı günler, deprem bölgesinde bir polisin hırsızlık yaptığı iddiasıyla üç kişiye işkence ettiği görüntüleri de alıntılayan Saçılık, “İşkencecilik ‘hırsızlık’ üzerinden tekrar ‘vitrine’ çıkarılıyor. Saray Rejimine işkence yakışır” yazdı.



MLSA’nın haberine göre; söz konusu iki paylaşımı nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Saçılık, haziran ayında Çankaya Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne çağrılarak ifade verdi. Polisin “sanal devriye” usulüyle araştırma raporu hazırladığı Saçılık’a, “Devletin egemenlik alametlerini aşağılama” suçlaması yöneltildi. Saçılık ise ifade özgürlüğünü kullandığını söyledi.



Emniyetin gönderdiği fezlekeyi inceleyen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, “depremin ilk anından itibaren devletin milletle el ele tüm yardımları deprem bölgesine ulaştırdığını” öne sürerek, Saçılık’ın “hiçbir veriye dayanmadan sosyal medya hesabı üzerinden belirsiz sayıda kişinin görebileceği şekilde yanıltıcı bilgi yazdığını” iddia etti. İki paylaşım üzerinden iddianame hazırlayan savcılık, Saçılık’ın TCK 217/A maddesi uyarınca “yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak” suçundan cezalandırılmasını istedi