Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'da













Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Devleti Emiri Şeyh Temim bin Hamad El Saninin daveti kapsamında Doha'ya gitti.Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Halid Bin Muhammed Al-Attiyah tarafından karşılandı.Daha sonra Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile Emirlik Divanında bir araya geldi.Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim'in tören alanındaki yerlerini almasının ardından iki ülke milli marşları çalındı.Katar Emiri Şeyh Temim ile tören kıtasını denetleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, askerleri selamladı.İki ülke heyetlerinin takdiminin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim, baş başa görüşmeye geçti.