Vergi, harç ve cezalara tarihi zam yolda

2022 yılındaki pek çok vergi kalemi, harç ve damga vergisi ile trafik para cezaları, değerli kağıt bedelleri artışında uygulanacak 2021 yılı yeniden değerleme oranı tarihi zirveye koşuyor.







2021 yılı Ağustos ayı enflasyon rakamları, kasım ayında açıklanacak 2021 yılı yeniden değerleme oranının son yılların en yüksek oranı olacağını gösteriyor.





EN İYİMSER SENARYODA YÜZDE 35 OLACAK





Yeniden değerleme oranı belirlenirken dikkate alınan ‘üretici fiyat endeksi (ÜFE) on iki aylık ortalamalara göre değişim oranı' ağustosta yüzde 28,47'ye yükseldi.





Sozcu.com.tr'ye konuşan vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl, “Eylül ve Ekim aylarında aylık ÜFE artış oranı sıfır bile olsa 2021 yılı yeniden değerleme oranı son yılların en yüksek yeniden değerleme oranı olacaktır” dedi.





Bingöl, eylül ve ekimde ÜFE'de aylık artış sıfır bile olsa yeniden değerleme oranının, yani ekim ayı yıllık ortalama ÜFE artışının yüzde 35,13 olacağını hesapladı.





Eylül ve ekimde yüzde 1'er ÜFE artışı olursa yeniden değerleme oranı yüzde 35,51, yüzde 2'şer olursa yüzde 35,90, yüzde 3'er olursa yüzde 36,28, yüzde -1'er olursa yüzde 34,63 olacak.





“En iyimser senaryoda bile kasım ayında yüzde 35'ler civarında bir Yeniden Değerleme Oranı ilan edilmesi kimseye sürpriz olmasın” diyen Bingöl, “Şimdiden söyleyelim. 2022 yılı Motorlu Taşıt verginizdeki artışın en az yüzde 35 olacağı varsayımı ile hesabınızı yapmaya başlayın. Trafik para cezaları, damga vergisi ve harçlardaki artışta da yüksek yeniden değerleme oranı kullanılacak” ifadelerini kullandı.



