Verilere göre İstanbul için sokağa çıkma yasağı 'an meselesi'

Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre, salgının seyrine göre İstanbul’da acil ve zorunlu durumların dışında tüm giriş çıkışların kapatılarak, sokağa çıkma yasağının uygulanması da değerlendiriliyor. Kritik bir haftalık süreçte salgının yayılma hızına bakılarak Bilim Sağlık Kurulu’ndan gelecek rapor ve öneriler doğrultusunda yasağın uygulanacağı belirtildi.







İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'da toplu ulaşım kullananların sayısının hâlâ yüksek olduğunu belirterek İstanbul'da bir sokağa çıkma yasağının ilan edilmesi için çağrıda bulunmuştu.



