Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Hukuk ve Adalet Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu, 28 Şubat sürecinde askerlerin talimatıyla hareket eden yargıdan, günümüzde “bir kişinin talimatına göre hareket eden yargıya” gelindiğini söyleyerek tepki gösterdi.







Yeneroğlu’na göre “Hukuk devleti üzerindeki vesayetin sadece sosu değişti.”





Kronos'ta yer alan habere göre Mustafa Yeneroğlu’nun Twitter hesabından paylaştığı ve yargıyı eleştirdiği mesajı şöyle: “28 Şubat’ta askerlerin talimatı ile hareket eden yargıdan 25 yıl sonra bir kişinin talimatı ile hareket eden yargıya geldik. Zihniyet aynı zorba devlet zihniyeti. Hukuk devleti üzerindeki vesayetin sadece sosu değişti.”













‘BU İKTİDAR GÖREVDE OLDUĞU SÜRECE HUKUKUN ARKADAN YETİŞMESİ DE İMKANSIZ’







Yeneroğlu, bir diğer mesajında ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun “sen yık hukuk arkamızdan gelsin” şeklindeki sözlerini hatırlatarak, “Bu iktidar görevde olduğu sürece bırakın hukukun önden gitmesini arkadan yetişmesi de imkansızdır. Zaten başta Cumhurbaşkanı olmak üzere hem ittifak ortağının hem de İçişleri Bakanı’nın sürdürmek istediği guguk devletidir. Az kaldı, gidiciler…” ifadelerini kullandı.



