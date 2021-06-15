Samanyolu Haber /Gündem / Veyis Ateş'in ses kaydı var: "Önce samimiyetini göster, meblağı yolla" /15 Haziran 2021 09:53

Veyis Ateş'in ses kaydı var: "Önce samimiyetini göster, meblağı yolla"

HaberTürk yazarı Sevilay Yılman, firari Sezgin Baran Korkmaz'ın kendisinden 10 milyon euro istediğini belirttiği HaberTürk TV sunucusu Veyis Ateş'le aralarında geçen konuşmanın kaydını yazdı. Ses kaydının 12 dakikadan oluştuğunu, kendisinin ise yalnızca 3 dakikasını dinlediğini belirten Yılman, “Şoka girdim, inanamadım” dedi.

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Ses kaydını dinledikten sonra derhal HaberTürk yönetimini aradığını söyleyen Yılman, "Duyduklarımı bire bir paylaştım kendileri ile. Ama yine de dayanamayıp üstü örtülü olsa da 10 milyon euro şantajı ima eden bir tweet attım. Ki o tweet'im de çok yerde haberleştirildi!" diye yazdı.

Yılman, "Bu arada Sezgin Baran Korkmaz, Altaylı’ya bu kaydı bana dinlettiğini söylemiş ama herkes bilmeli ki dinleyen sadece ben değilim. Ben de benden önce dinleyen iki kişiden duymuştum zaten bu rezaleti" ifadelerini kullandı.

Yılman ses kaydını şöyle aktardı:

Veyis Ateş diyor ki özetle; “Biliyorum canın çok acıyor. Her tarafı yakıp yıkmak istiyorsun. Çıkıp her yere konuşmak istiyorsun. Yaşadıklarını anlıyorum. Hak da veriyorum sana. Sen de eşine, ailene çoluğuna, çocuğuna kavuşmak istiyorsun… Hiçbir şey olmamış gibi ülkene dönmek istiyorsun… Ankara’dayım… Az önce senin görüşmeni yaptım. Şunu anladım ki seninle uğraşan bir klik ve lobi var ama bu arkadaşlarla işi tersine çevirmek mümkün…”

Bunun üzerine SBK diyor ki; ”Abi ben hukuken zaten haklıyım ama yine de sen söyle nasıl olacak?”

Veyis Ateş şöyle cevap veriyor; “Önce senin samimiyetini göstermeni bekliyorlar…”

SBK ise; “Nasıl göstereceğim abi?”

Veyis; “Talep ettikleri meblağı yollayacaksın“ diyor.

SBK da; “Abi diyelim yolladım 10 milyon Euro… Peki ya sonra bu insanlara ulaşamazsak… Ne olacak o zaman?” diye soruyor…

Veyis de diyor ki o zaman: “Hiç merak etme… Ben her iki tarafın da hakemi ve kefiliyim. Para, iş bitene kadar bende duracak!”

"Veyis… bu vahim iddiaları suskunlukla geçiştiremezsin ve zamana bırakıp unutturamazsın"

Yılman söz konusu kaydı aktardıktan sonra Veyis Ateş’e, “Veyis… Kamuoyu önüne çıkan bir televizyoncu olarak bu vahim iddiaları suskunlukla geçiştiremezsin ve zamana bırakıp unutturamazsın! Bu kayıtta geçen konuşmalar hakkında açıklaman nedir? Ya çık açıklamanı yap, yapamıyorsan da o halde bu mesleği ona değer veren insanlardan özür dileyerek hemen bırak!” diye çağrıda bulundu.

Sezgin Baran Korkmaz'a çağrı: Cesur davran ve bana dinlettiğin kaydı paylaş 

Yılman, Sezgin Baran Korkmaz’a da “Suçsuzsan ve dürüstsen… Cesur davran ve bana dinlettiğin kaydı ya kamuoyuyla paylaş ya da Cumhuriyet Başsavcılığı’na avukatın vasıtasıyla ilet… Sonra da memlekete gelip, yargı önünde kendi açıklamalarını, savunmalarını yap ve aklan! Ki bence sana bu yakışır…” diye seslendi.

Yılman yazısında ayrıca mal varlığını açıkladı.
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