Villavicencio'nun öldürülmesiyle bağlantılı 6 Kolombiyalı tutuklandı

Villavicencio, cumhurbaşkanlığı yarışında önde giden isimlerden biri değildi ancak seçimlere iki haftadan az bir süre kala güpegündüz suikasta kurban gitmesi, yeni seçilecek ismin, çeteleri ve kartelleri dizginleme girişimlerinde karşılaşacağı zorlukları ortaya koydu.









Haber ajansı Associated Press, 6 Kolombiyalı’nın başkent Quito'da bir evde saklanırken yakalandıklarını bildirdi. Edinilen bilgiye göre, polis, dört pompalı tüfek, bir 5.56 mm'lik tüfek, mühimmat, üç el bombası, bir araç ve bir motosiklet ele geçirdi.





Ekvador İçişleri Bakanı Juan Zapata cinayeti, 20 Ağustos’taki seçimleri sabote etmeyi amaçlayan "terör mahiyetli siyasi bir suç" olarak nitelendirdi.

59 yaşındaki Villavicencio, şu anda Ekvador'da faaliyet gösteren çok sayıda uluslararası organize suç grubundan biri olan Meksika'nın Sinaloa kartelinin üyeleri tarafından tehdit edildiğini açıklamıştı. Villavicencio, kampanyasının bu tür gruplar için bir tehdit oluşturduğunu da söylemişti.





Pasifik Okyanusu’na yaklaşık 640 kilometrelik kıyısı, nakliye limanları ve bazı önemli ihracatlarıyla Ekvador, uluslararası kaçakçılar tarafından uyuşturucu ticaretinde küçük bir oyuncudan, kokain kaçakçılığı için büyük bir bölgesel üse dönüştürüldü.





Pandemiden bu yana güç ve bölge üzerinde yoğunlaşan mücadele, uyuşturucu kartellerinin kendi aralarında savaşmasına, yerel çeteleri ve hatta çocukları silah altına almasına neden oldu; Ekvador halkını benzeri görülmemiş bir şiddete maruz bıraktı.









Arkson, cinayetin "Ekvador'da büyük olasılıkla organize suçla bağlantılı olan suç aktörlerinin, yolsuzluk karşıtı bir siyasi adaya suikast düzenleyecek kadar ileri giderek cezasız kalabileceklerini düşündüklerini" gösterdiğininin de altını çizdi.





Ekvador polisi, bu yılın ilk altı ayında ülkede 3 bin 568 şiddet içerikli ölüm yaşandığını açıkladı. 2022'nin aynı döneminde bu sayı 3 bin 568’di. 2022 yılı sonundaysa bu sayı ülke tarihindeki en yüksek rakam olan 4 bin 600’a ulaşarak, 2021'deki toplam can kaybının iki katı oldu.

'nun öldürülmesiyle bağlantılı dün 6 Kolombiyalı tutuklandı.Polis raporu, 6 Kolombiyalı’nın bir suç örgütünün üyesi olup olmadığını göstermiyor. Ancak bazı yabancıların uyruklarını vermeden tutuklandığını doğrulayan Zapata, zanlıların organize suçla bağlantılı olduğunu söyledi.Villavicencio'nun kampanya danışmanı Patricio Zuquilanda, "Ekvador halkı ağlıyor ve ülke ölümcül bir yara aldı" dedi.Merkezi Washington’da bulunan düşünce kuruluşu Wilson Center'dan Latin Amerika uzmanı akademisyen Cynthia Arnson, "Ekvador, dünyanın en büyük iki kokain üreticisi olan Kolombiya ve Peru arasında sıkışıp kalmak gibi coğrafi bir talihsizliğe sahip. Üstelik yargı, polis ve ordudaki kurumsal zaafiyetler de etkili" dedi.