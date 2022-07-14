Samanyolu Haber /Dünya / Virginia'yı sel vurdu: 44 kişi kayıp /14 Temmuz 2022 22:20

Virginia'yı sel vurdu: 44 kişi kayıp

ABD'nin Virginia eyaletinde etkili olan yağışların neden olduğu sel felaketi sonrasında eyaletin kuzeyinde yer alan Buchanan County’de 44 kişiden haber alınamadığı belirtildi.

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ABDPost.com'da yer alan habere göre Virginia'da iki gün boyunca etkili olan şiddetli fırtına ve yağışlar nedeniyle sel meydana geldi.

Eyaletin kuzeyinde yer alan Buchanan County’de 44 kişiden haber alınamıyor.

Buchanan Şerif Ofisi tarafından yapılan açıklamada, belirtilen kişilerin yakınları tarafından iletişim kurulamadığı için yetkililere bildirildiği ve bunun kayıp oldukları anlamına gelmediği belirtildi. Açıklamada, haber alınamayan kişilerin yerini tespit etmek için çalışmaların başlatıldığı ve şu ana kadar can kaybı bildirilmediği ifade edildi.

Alt yapının ve yollarında da zarar gördüğü selde açıklamaya göre en az 100 evde hasar meydana geldi.

Virginia Valisi Glenn Youngkin, sel nedeniyle acil durum ilan etti.
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