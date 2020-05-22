Virüs nerede pusuda bekliyor!

İNGİLTERE’de St. Andrews Üniversitesi görevlisi virüs uzmanı Muge Cevic, dünya çapında koronavirüs bulaşma araştırmalarını inceledi. Cevic koronavirüsün en çok nerelerde bulaştığını 20 noktada topladı. Araştırmalar sonucunda en büyük tehlikenin insanların bir arada olduğu kapalı mekanlar olduğu ortaya çıktı. Özellikle de düzenli havalandırılmayan büyük bürolar ve yurtlar. Koronavirüsün arkadaşlar arasında bulaşma oranı ise yüzde 23 olarak açıklandı. Hastaların yüzde 18’i aynı evde yaşayanlar arasında, yüzde 13’ü ise evsiz barksızlar yurdu, büyük bürolar gibi aynı hanede yaşayanlar olduğu anlaşıldı.







İKİ GÜNDE YÜZDE 36

İncelemelerde, Boston’da 2 günde evsiz barksızlar yurdunda kalanların yüzde 36’sına koronavirüs bulaştığı öğrenildi. Güney Kore’nin başkenti Seul’de de 19 katlı binadaki çağrı merkezinde çalışan bir kişide korona vakası çıkması üzerine binada kalan bin 143 kişiye yapılan testten 97’sinde koronavirüs tespit edildi. Bunların 94’ünün çağrı merkezinde çalışanlar olduğunun belirlenmesi, kapalı yerlerin çok daha tehlikeli olduğunu bir kez daha ortaya koydu.





METRO, OTOBÜS, TREN

Kamu taşıma araçlarında virüsün bulaşma oranı yüzde 11 iken koronavirüs hastalarının yüzde 7’sinin ise restoranda birlikte yemek yiyenlerin oluşturduğu tespit edildi. Güney Kore’de bir spor salonuna giden 200 kişiden yüzde 26’sına koronavirüs bulaştığı öğrenilirken, dans salonunda ise yüzde 60 oranında kişiye virüs bulaştı. Sonuç: Kapalı mekanlarda, otobüs, tramvay, metro, tren gibi kamu taşıma araçlarında yakın ilişkiden uzak durun. Hijyene önem verin. Sosyal mesafeye uyun, maske taşıyın ve ellerinizi yıkayın.