Virüs sebebiyle Türkiye'de AVM'lerin çalışma saati değiştirildi

Alışveriş Merkezi ve Yatırımcıları Derneği, korona virüsü tedbirlerini görüştü. Düzenlenen toplantıda AVM’lerin saat 12:00-20:00 arasında hizmet vereceği açıklandı.







Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş, dün yaptığı açıklamada dezenfekte işlemlerini artırıldığı söylemiş, “İnsanların dokunduğu ne kadar yer varsa özel olarak müdahale ediyoruz. Merdivenlerden tuvaletlere kadar her yer didik didik özel dezenfeksiyon ürünleri ile detaylı bir şekilde temizleniyor. AVM çalışanları ile ziyaretçilerini de korona virüsü ve önlemlerle ilgili bilgilendirmeye özen gösteriyoruz” ifadelerini kullanmıştı.



