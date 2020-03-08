Samanyolu Haber /Ekonomi / Virüs sıfır araç üretimini vurdu, ikinci el kıymetlendi /08 Mart 2020 12:36

Virüs sıfır araç üretimini vurdu, ikinci el kıymetlendi

Dünya genelinde yaşanan sıfır araç üretim sıkıntısının Türkiye'de 2. el oto pazarlarına da yansıdığı belirtildi. Sıfır araç almak için bayiye başvuranlar 2 ve 6 ay arasında değişen bekleme süreleri ile karşı karşıya kalıyor. Bu sebeple ikinci el araç piyasasında oluşan yoğun talep fiyatlara yansıyor.

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Samsun ikinci el otomotivciler sitesi esnaflarından Ahmet Ataseven, ikinci el otomobil piyasasının çok yüksek olduğunu belirtti.  Sıfır araç almak isteyen müşterinin en az 3-4 ay beklemek zorunda olduğunu söyleyen Ataseven şunları ifade etti:

“Şu anda ikinci el araba fiyatları aşırı derecede yüksek. Ocak ayında 30 bin liraya sattığımız araba şuan 45 ve 47 bin lira seviyelerine çıktı. Ancak yoğunluk var. Çünkü insanların sıfır araba alma şansları yok şu anda. Bundan dolayı ikinci ele talep çok. İkinci el araç almak isteyenler alıp yatırım yapsınlar. Çünkü bu fiyatların hiç aşağı düşeceğini zannetmiyorum. Hatta fiyatlar daha da yükseliyor. Biz sattığımız arabanın yerine yeni araç koyamıyoruz. Fiyatların bu kadar yüksek olmasındaki ana sebep sıfır araç olmaması. Sıfır araç almak isteyen müşteri en az 3-4 ay beklemek zorunda. Bayilerde şu an araba yok. Bu nedenle de ikinci el piyasası yükseldi”

Samsun İkinci El Otomotivciler Sitesi esnaflarından alınan bilgilere göre ikinci el araç fiyatları 20 bin TL’den başlayıp 250 bin TL’ye kadar çıkıyor.
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