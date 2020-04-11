Samanyolu Haber /Dünya / Virüsü taşıyan kişi sayısı 1.7 milyonu geçti /11 Nisan 2020 10:35

Virüsü taşıyan kişi sayısı 1.7 milyonu geçti

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 1 milyon 700 bini aştı. Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 102 bini geçti. Sadece ABD'de 503 bin vaka var.

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Çin'in Vuhan kentinden yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yakalananların sayısı bu sabah saatlerinde dünya genelinde 1 milyon 700 bine ulaştı. Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 102 bin 742'ye yükseldi.

ABD YARIM MİLYONU DEVİRDİ

Johns Hopkins Üniversitesi, son 24 saatte ABD'de 2 bin 108 koronavirüs hastasının hayatını kaybettiğini bildirdi. Bu rakamla birlikte 10 Nisan, ülkede koronavirüs kaynaklı en çok ölümün yaşandığı gün olarak kayda geçti.

Johns Hopkins Üniversitesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinin merkez üssü haline gelen ABD'deki son bilanço rakamlarını açıkladı.

Açıklamaya göre, son 24 saat içinde ülke genelinde 2 bin 108 kişi daha virüs kaynaklı olarak hayatını kaybetti. Bu rakamla birlikte 10 Nisan, ülkede en çok ölümün yaşandığı gün olarak kayda geçti. Ayrıca, ülkedeki toplam ölü sayısı da 18 bin 586'ya yükseldi. Kovid-19 nedeniyle en çok ölümün yaşandığı İtalya'da son olarak hayatını kaybedenlerin sayısı 18 bin 849 olarak açıklanmıştı.

Öte yandan üniversite, ülkedeki toplam Kovid-19 vaka sayısının da yarım milyonu geçtiğini ve 503 bin vakanın tespit edildiği bilgisini paylaştı.
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