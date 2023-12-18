Samanyolu Haber /Gündem / Vize probleminde dikkat çeken gelişme! /18 Aralık 2023 16:23

Vize probleminde dikkat çeken gelişme!

Türk vatandaşlarının uzun süredir yaşadığı Schengen vizesi sorununun çözümü için Avrupa Birliği ile görüşmeler sürüyor. Diplomatik kaynaklar, bazı öncelikli grupların belirlendiğini ve gelecek yıl sürecin hızlanmasını beklediklerini aktardı.

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Türk vatandaslarının Avrupa Birliği ülkeleriyle yaşadığı vize sorununun çözümü için Ankara adımlarına hız verdi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre diplomatik kaynaklar, öncelikli grupların vize süreçlerinin hızlandırılması için hem AB kurumları ile hem de AB ülkeleriyle ikili ve çoklu düzeyde görüşmelerin sürdüğünü belirtti.

Öğrenciler, akademisyenler, iş insanları, sanatçılar ve gazetecilerin öncelikli gruplar olarak belirlendigine dikkat çeken diplomatik kaynaklar, 2024'te vize başvurularının daha hızlı sonuçlandırılması konusunda Türkiye'nin beklentisinin yüksek olduğunu belirtti.

Kaynaklar bazı ülkelerin 4 haftayı bulan vize süreci 2 haftaya kadar indirdiğine de vurgu yaptı.

ANKARA RAPORUN AB ZİRVESİNDE ELE ALINMAMASINA TEPKİLİ
Diplomatik kaynaklar, Türkiye-AB ilişkilerine dair Avrupa Birliği Komisyonu ile AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell tarafından hazırlanan raporun, geçen hafta düzenlenen AB zirvesinde ele alınmamasına da tepki gösterdi.

Türkiye-AB ilişkilerinin yeniden canlandırılmasına dönük somut önerilerin yer aldığı raporun bir sonraki zirveye bırakılmasının doğru olmadığını belirten diplomatik kaynaklar "Borrell raporundaki önerilerin bir an evvel hayata geçirilmesi, Türkiye - AB ilişkilerinde önemli bir ilk adım olacağını belirtti. "Tüm ab kurumlarının bu yönde hızla ve somut adımlarla harekete geçmesini bekliyoruz" ifadesi kullanıldı.

GÜMRÜK BİRLİĞİ ANLAŞMASI
AB yetkililerine Türkiye'nin beklentilerinin dile getirildiğini vurgulayan kaynaklar "Teknik görüşmelerin ön şartsız olarak başlamasını bunun için ve konseyin komisyona yetki vermesini bekliyoruz" açıklamasında bulundu.
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