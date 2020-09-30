Volkswagen dizel skandalı davası başladı

AUDI eski CEO’su Rupert Stadler ve üç mühendisin yargılanmasına korona şartları nedeniyle Münih Stadelheim cezaevindeki büyük bir salonda başlandı. Emisyon skandalında delilleri karartma şüphesiyle aylarca cezaevinde yatan Stadler mahkemeye gri bir Mercedes marka otomobille geldi. Stadler ve üç mühendis hakkında savcılık 90 sayfalık bir iddianame hazırladı.





28 MİLYONLUK SATIŞTAN SORUMLU

Çok uzun sürmesi beklenen yargı süreciyle ilgili mahkeme, 2022 yılı sonuna kadar duruşma planladı. Savcılık iddianamesine göre, Stadler en geç 2015’te ABD’de ortaya çıkarılan emisyon skandalıyla Audi motorlarının zehirli karbondioksit salınımından bilgisi olmakla ve buna rağmen Audi satışını durdurmayıp devam etmekle suçlanıyor. Savcılık Stadler’i toplam değeri 28 milyon euro olan 120 bin manipule aracın satışından sorumlu tutuyor.





GAZETECİLER TEPKİLİ

Motor geliştirme bölüm başkanı Wolfgang Hatz, mühendisler Giovanni P. ve Henning L. ise 2009 yılından itibaren satışa çıkarılan dizel motorlarda karbondioksit salınımını manipule etmekle suçlanıyor. Duruşmayı izlemeleri için sadece 10 basın mensubuna izin verilmesine Alman Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Frank Überall tepki gösterdi. Überall, dava sanki küçük bir hırsızlık vakasıymış gibi çok az sayıda gazeteciye izin verilmesini eleştirdi.



