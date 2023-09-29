Wagner’e yeni lider mi?

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA









Savunma Bakan Yardımcısı Yunus-Bek Yevkurov’un da olduğu görüşmede, Wagner’in eski komutanı AndreY Troshev’in özel harekât bölgesinde çalışacak olanlar da dahil olmak üzere gönüllü birimlerin oluşturulmasının detaylarına vakıf olduğu ortaya çıktı.





Kremlin basın servisi bu görüşmeye ilişkin resmi açıklamayı sabah saatlerinde yaptı. Putin, “Geçen toplantıda başta özel askeri operasyon bölgesi olmak üzere çeşitli muharebe görevlerini yerine getirebilecek gönüllü birimler oluşturacağınızı konuşmuştuk. Siz kendiniz böyle bir birimde bir yıldan fazla bir süre savaştınız. Bunun ne olduğunu, nasıl yapıldığını biliyorsunuz, muharebe çalışmalarının en iyi ve en başarılı şekilde devam etmesi için çözülmesi gereken sorunları önceden biliyorsunuz," dedi.





Açıklamada Putin’in, ayrıca Wagner komutanı Andrey Troshev'e, özel harekat gazileri ve ailelerine yardım eden Anavatan Savunucuları Vakfı'nın, çatışmalara katılan tüm katılımcılara sosyal destek sağlayacağına dair güvence verdi. “Ülke için, Anavatan için, bir kişinin Anavatanı hangi statüde savaştığı ve savunduğu hiçbir fark yaratmaz. Dolayısıyla bugün bu konuyu da konuşacağız” dediği belirtildi.





Andrey Troshev, “Sedoy” takma isimli Wagner’in eski komutanı, 23-24 Haziran tarihlerinde Yevgeny Prigojin'in silahlı isyanını desteklememiş ve Savunma Bakanlığı ile bir sözleşme imzalamıştı.





Kremlin basın sözcüsü Dmitry Peskov, Vladimir Putin'in görüştüğü Andrei Troshev'in halihazırda Savunma Bakanlığı'nda çalıştığını açıkladı.





Andrey Troshev aynı zamanda Wagner gazilerine destek sağlayan bir kuruluş olan Yerel Savaşlar ve Askeri Çatışma Gazilerinin Çıkarlarını Savunma Birliği'nin de başkanı.





İsyan sonrasında Vladimir Putin, 29 Haziran'da Wagner’in 35 komutanıyla üç saatlik bir toplantı yaptığını söyledi. Putin o toplantıda Wagner PMC askerlerine Andrey Troshev liderliğinde, hizmet etmeye devam etmeyi teklif etti. Putin Wagner savaşçıları zaten son 16 aydır onun komutası altında görev yaptığına vurgu yapmıştı.





Wagner’in kurucusu Yevgeniy Prigojin’in ve üst düzey Wagner komutanlarının uçak kazasında ölmesinin ardından Andrey Troshev’in adı Wagner’in yeni komutanı olacaklar arasında geçiyordu. Putin’in görüşmesinin ardından “Sedoy” takma isimli Andrey Troshev’in yeni Wagner başkanı olduğu yorumları yapılıyor. Bu kararın Wagner askerleri arasında ne derece kabul göreceği ise bilinmiyor