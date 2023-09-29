Samanyolu Haber /Dünya / Pakistan'da bombalı saldırı: 34 ölü, 130'dan fazla yaralı /29 Eylül 2023 14:55

Pakistan'da bombalı saldırı: 34 ölü, 130'dan fazla yaralı

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde bir cami yakınında mevlit kandili için toplananların bulunduğu alanda düzenlenen bombalı saldırıda 34 kişi yaşamını yitirdi, 130'dan fazla kişi yaralandı.

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Pakistan'ın Belucistan eyaletinde bir cami yakınında düzenlenen bombalı saldırıda  34 kişi yaşamını yitirdi, 130'dan fazla kişi yaralandı.

Dawn gazetesindeki habere göre, Belucistan'ın Mastung bölgesinde bir cami yakınında mevlit kandili için toplananların bulunduğu alanda bomba patlatıldı.

Bombalı saldırıda 1'i polis 34 kişi hayatını kaybetti, 130'dan fazla kişi yaralandı. Patlama alanına çok sayıda ambulans ve arama kurtarma ekibi gönderildi.

Olayın intihar saldırısı olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

2023'ün ilk 6 ayında saldırı sayısı yüzde 79 arttı
Pakistan Çatışma ve Güvenlik Çalışmaları Enstitüsü'nün verilerine göre, bu yılın ilk 6 ayında gerçekleştirilen saldırılar 2022'ye göre yüzde 79 arttı.

Yılın ilk 6 ayında 271 saldırı gerçekleşti ve 389 kişi yaşamını yitirdi. 2022'nin aynı döneminde 151 saldırı gerçekleşmiş ve 293 kişi hayatını kaybetmişti.

Ülkede özellikle Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde son aylarda saldırı sayılarında artış görüldü.

Pakistan söz konusu saldırıların Afganistan'da konuşlu Pakistan Talibanı (TTP) tarafından planlandığını ve yönetildiğini savunurken, Afganistan ise bu iddiaları reddediyor.
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