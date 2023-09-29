O Cumhuriyet kendini lağvetti!

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA









Dağlık Karabağ Cumuhriyeti’nin başı Samvel Şahramanyan, cumhuriyetin feshedilmesini öngören kararnameyi imzaladı.





Kararname yılbaşından önce bütün devlet kurumlarının tasviye edilmesini emrediyor. Kararnamenin tam metni, Dağlık Karabağ Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nin resmi Telegram kanalında yalnızca Rusça olarak yayınlandı. Kararname’ye göre Dağlık Karabağ oluşumu 1 Ocak 2024'e kadar tarihe karışacak. Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'nin feshiyle ilgili bilgiler Ermeni devlet kurumu Armenpress tarafından da doğrulandı.





Telegram kanalında belirtildiği gibi kararda, "Mevcut zor askeri-siyasi durumla bağlantılı olarak, Artsakh halkının fiziksel güvenliğinin ve hayati çıkarlarının sağlanması önceliğine dayanarak" ve anlaşmalar dikkate alınarak verildi. Bakü, silahlarını bırakan askeri personel de dahil olmak üzere Karabağ halkına Laçin koridoru boyunca serbest geçiş sözü verdi’ denildi.





Resmî ismiyle Artsah Cumhuriyeti, Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra hukuken Azerbaycan'a ait topraklarda özerkliğini ilan etmişti. Bölgede 120 bin civarında insan yaşıyordu.





Azerbaycan’da yaşayan Ermenilerin Karabağ'dan Ermenistan'a toplu tahliyesi başladı. Nüfusun yarısından fazlası (65 binden fazla kişi) tanınmayan cumhuriyetin topraklarını terk etti. Daha önce Dağlık Karabağ Cumhuriyeti hükümetine başkanlık eden işadamı Ruben Vardanyan, Ermenistan'a girmeye çalışırken gözaltına alındı.





Sınırları dışındakiler de dahil olmak üzere Karabağ halkı, Karabağ topraklarında kalma veya oraya geri dönme konusunda karar vermek için Azerbaycan'ın yeniden entegrasyon koşullarını tanımaya davet edildi.