Samanyolu Haber /Dünya / Wagner gitti Rosgvardiya geldi /30 Haziran 2023 11:11

Wagner gitti Rosgvardiya geldi

Rusya Ulusal Muhafız birliğini (Rosgvardiya) güölendirme kararı aldı. Tank dahil ağır silahları alma izni verildi.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA

Rusya’da bakanlıkları, devlet medya kuruluşlarını, stratejik yerleri, şehirlerdeki devlet binalarını, askeri üs ve benzeri tesislerin korunmasında sorumlu Ulusal Muhafızlar Birliği’ne (Rosgvardiya), Wagner isyanının ardından ağır silah ve tank alıp kullanma yetkisi veriliyor.

Rosgvardiya Başkanı Viktor Zolotov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Wagner güçlerinin ayaklanması sırasında isyanı bastırmak için görev yapan asker, güvenlik servisi personeli ve kolluk kuvvetleriyle Kremlin'de gerçekleştirdiği toplantıdan sonra açıklamalarda bulundu.

Rosgvardiya'ya ağır silah ve tank temininin gündemin en sıcak konularından biri olduğunu belirten Zolotov, "Çeçenistan operasyonu sırasında tank ve zırhlı araçlarımızın olduğunu, ancak bu sonra gerek duyulmadığı için kaldırılmıştı. Yeni alınan kararla bunları tekrar birliklerimize dahil edeceğiz" dedi.

Bu konuyu Devlet Başkanı Putin'le istişare ettiğini anlatan Zolotov, askeri araçların ve ağır silahların Rosgvardiya'ya teslimat sürelerinin finansmana bağlı olacağını kaydetti.

Rosgvardiya savaşçılarının silahlı isyan sırasında çok iyi çalıştığına da dikkat çeken Zolotov, kan akmasını önlemek için Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), İçişleri Bakanlığı ve Acil Durumlar Bakanlığı ile işbirliği yaptıklarını belirtti.
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