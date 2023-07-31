Samanyolu Haber /Gündem / Wagner yeni savaşçı almayacak /31 Temmuz 2023 16:41

Wagner yeni savaşçı almayacak

Rus paralı asker şirketi Wagner bir süre yeni savaşçı almayacağını duyurdu

SHABER3.COM

Rus paralı asker şirketi Wagner’in patronu Yevgeni Prigojin, Afrika ve Belarus’taki faaliyetlerine devam edeceklerini ancak şu anda saflarına yeni savaşçılar katmadıklarını söyledi.

Prigojin, şirketle bağlantılı Telegram kanallarında yayımlanan sesli mesajında şirketin yeni hedeflerine karar verdiğini belirtti.

Wagner savaşçıları, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinde önemli bir rol oynadı.

Haziran sonunda, birkaç bin Wagner savaşçısı, Rusya’nın askeri lider kadrosuna karşı kısa süren bir isyan girişiminde bulunmuştu.

Prigojin sesli mesajında, önlerinde “uzun süreli sıkı çalışma dönemi olduğu için” çoğu Wagner savaşçısının şu anda izinli olduğunu belirtti.

Prigojin, şirketin “Rusya’nın büyüklüğü için yerine getirilecek” gelecekteki görevlere karar verdini de vurguladı.

Prigojin, şirketin Afrika’da ve Belarus’taki eğitim merkezlerinde aktif olacağını da ekledi.

Prigojin başka bir ayrıntı vermezken, Wagner’in Afrika’nın birçok noktasında faal olduğu biliniyor. Wagner Belarus’ta da ülkenin ordusunu eğitiyor.

Prigojin “Personel sıkıntısı yaşamıyoruz ve yeni personel almayı planlamıyoruz. Ancak bizimle temasta kalırsanız minnettar oluruz ve Anavatana ülkemizin çıkarlarını koruması gereken yeni bir grup gerekirse, kesinlikle alımlara yeniden başlarız” dedi.

Prigojin, savaşçılarının Rusya’nın “diğer güç yapılarına transferi” önünde bir engel olmadığını ve “maalesef bazılarının da bunu kabul ettiğini” söyledi.

24 Haziran’daki başarısız isyan girişiminden sonra Rusya lideri Vladimir Putin, isyanda yer almayan Wagner savaşçılarını, Rusya Savunma Bakanlığı ile sözleşme imzalamaya davet etmişti.
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