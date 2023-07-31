Wagner yeni savaşçı almayacak

Rus paralı asker şirketi Wagner’in patronu Yevgeni Prigojin, Afrika ve Belarus’taki faaliyetlerine devam edeceklerini ancak şu anda saflarına yeni savaşçılar katmadıklarını söyledi.





Prigojin, şirketle bağlantılı Telegram kanallarında yayımlanan sesli mesajında şirketin yeni hedeflerine karar verdiğini belirtti.





Wagner savaşçıları, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinde önemli bir rol oynadı.





Haziran sonunda, birkaç bin Wagner savaşçısı, Rusya’nın askeri lider kadrosuna karşı kısa süren bir isyan girişiminde bulunmuştu.





Prigojin sesli mesajında, önlerinde “uzun süreli sıkı çalışma dönemi olduğu için” çoğu Wagner savaşçısının şu anda izinli olduğunu belirtti.





