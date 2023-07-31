Suriye’den gelen ruhsatsız silahlar büyükşehirlerde satılıyor

İstanbul Esenyurt'ta bir tekel bayisine 28 Temmuz’da giden grup, bir süre tartıştığı Yunus Emre Erzen (24), Batuhan Bayındır (20) ve Yusuf Erzen’e (21) ateş etti. Şüpheliler olayın ardından kaçarken, Yunus Emre Erzen ve Batuhan Bayındır yaşamını yitirmişti.





Olay sonrası kamuoyunda bireysel silahlanma tartışmaları başladı. Umut Vakfı'nın araştırmasına göre; Türkiye’de tahmini 4 milyon ruhsatlı silah, 36 milyon ruhsatsız silah bulunuyor. İYİ Parti Antalya Milletvekili avukat Uğur Poyraz, Esenyurt'ta yaşanan cinayetin sadece bireysel silahlanma ile açıklanamayacağını söyledi.





2011 yılında Suriye'de başlayan iç savaş sonrası Türkiye'ye yoğun bir şekilde silah girişinin yapıldığını kaydeden Poyraz, şöyle devam etti:





– Kontrolsüz bireysel silahlanma… Özellikle Suriye savaşıyla birlikte oradan Türkiye'ye giren çok ciddi anlamda ruhsatsız silahlar var ve bu ruhsatsız silahlar büyükşehirlerde satışa arz ediliyor. Bu gayrı meşru, yasadışı organizasyonların yapmış olduğu bir ticaret.





DİZİLERDE PEKİŞTİRİLİYOR





– Bütün bunları çok yönlü almak gerekiyor. Tek başına kontrolsüz bireysel silahlanma değil, Türkiye'de uzun dönemdir televizyon, internet dizilerinde de bu durum pekiştiriliyor. Bütün bu dizilerin hepsini yan yana koyup ana fikirlerini çıkarın; devlete düşman olma, uyuşturucu satışına karşı ol, onun dışındaki bütün suçlar mubah gibi bir kafa var.





MUBAH HALİNE GELİYOR





– Belki 15 Temmuz'dan sonra, 17-25 Aralık'tan sonra AKP bu propaganda biçimiyle toplumdaki farkındalığı, vatana millete karşı olan sevgiyi, bununla birlikte belli bir reaksiyon gösterilmesini amaçlamış olabilir ama bu amacı sanıyorum bütün suç tipleri için tanımlamak, yani doğru bir yurttaş olmanın hukuka, demokrasiye, insan haklarına riayet eden bir yurttaş olmayı öğretmek ya da bununla ilgili mesajlar vermek bir devletin önceliği olduğunu düşünüyorum. Nedir bütün suçlar? Adam kaldırabilirsin, hürriyeti tahdit, adam yaralayabilirsin, adam öldürebilirsin, mekan basabilirsin, alacak verecek koşturabilirsin. Bütün bu dizilerin verdiği mesajda bunlar mubah haline geliyor.





YARGI İÇİNDEKİ HANTALLIK





– 15 Temmuz'dan önce yaklaşık sayı 17 bin civarında olan hakim savcı sayısı şu an 25 binleri geçmiş durumda. Hakim savcı açığı kapatıldı. Niteliği ayrı bir konu ama nicelik olarak bu sayı kapatıldı. Buna rağmen o’cu, bu’cu, şu’cu, cemaat ve tarikat organizasyonlarıyla yargının içerisinde de büyük bir hantallık oluşmaya başladı. İnsanlar hukuka ve yargıya dertleriyle gittiklerinde, bir süre, iki derdini ifade etme, üç derdini bir siyasi parti ya da iktidara yakın olma üzerinden ifade etme gibi de bir önyargıya sahipler. Bu da yargıya olan güveni, yargının verdiği kararlara olan güveni ayaklar altına alıyor.





ESKİDEN TÜRK POLİSİ SOKAKTAYDI





– Bütün bunların hepsini bir arada değerlendirmek gerekiyor. Bu sadece kontrolsüz bireysel silahlanma konusu değil. Yargının bu konudaki hantallığı, konvansiyonel medya da dahil olmak üzere bu diziler, yapımlar olmak üzere bunların hepsinin bir arada değerlendirilmesi gereken ve bir arada çözümler oluşturarak bununla ilgili tanzimler oluşturulması gereken bir alan.





– Eskiden Türk polisi sokaktaydı, suç mahallinden ziyade daha önce sabıkası olan, suça sürüklenmiş kişilerin aralarında dolaşırdı, onlardan bilgi alırdı, belli olayları durdurabilirdi. Bir iletişim ağı vardı. Bu FETÖ döneminde teknik dinleme konforuna dönüştü, polis sokaktan çekildi kulaklığı takıp teknik dinlemeyle böyle konforlu bir alan yaratıldı. Özellikle örgütlü suçla mücadelede bu çok doğru bir metot değil.





HER GÜN EV SAHİBİ-KİRACI CİNAYETİ





– Şu anda da maalesef polis teşkilatımızda aynı konfor devam ediyor. Burada caydırma dediğimiz bir kavram var. Bununla ilgili bir Türkiye'de suç haritasını doğru çıkartmamız gerekiyor. Suçun psikolojik ve sosyolojik altyapısını doğru çıkartmamız gerekiyor. Farkında mısınız? Her gün bir kiracı-ev sahibi cinayeti ya da yaralaması var. Toplumdaki ekonomik kriz ve ekonomik krizin sosyolojik sonuçları itibariyle ciddi bir sosyal patlamayla karşı karşıyayız. Gelecek kaygısının bu kadar yükseldiği bir toplumda toplumun diğer fertlerini öteleyen bir sosyolojik durum ortaya çıkıyor.





– O yüzden bunların hepsi birbiriyle iç içe. Bu sadece kontrolsüz bireysel silahlanmayla ilgili değil. Ekonomik kriz, ekonomik krizin sosyolojik sonuçları, insanlarda oluşan gelecek kaygısı, bu gelecek kaygısının insanlarda yarattığı psikolojik buhran, yargının hantallığı, kolluğun teknik dinleme konforuyla ya da MOBESE kameralarıyla olaylara müdahale etme… Polisin en önemli özelliğinden birisi de caydırıcılıktır, önlemektir.