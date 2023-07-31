Samanyolu Haber /Gündem / Hadi euro-dolar ne ise! 1 Bulgar levası bile 15 TL'yi geçti /31 Temmuz 2023 14:37

Hadi euro-dolar ne ise! 1 Bulgar levası bile 15 TL'yi geçti

Dolar karşısında sürekli değer kaybeden Türk Lirası, komşu ülkelerin para birimlerinin karşısında da değer kaybetmeye devam ediyor. Sonuç olarak 1 Bulgar levası 15,20 TL'ye kadar çıktı.

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Türk parasının değer kaybı, sadece Dolar ve Euro'ya karşı değil, komşu ülkelerin para birimlerine karşı da kendisini gösteriyor. Bu durum özellikle Bulgar Levası karşısında belirgin bir şekilde hissediliyor. Bunun en net göstergesi de Bulgar levasının TL karşısındaki artışı oldu.

1 BULGAR LEVASI 15 TL'Yİ GEÇTİ!
Türkiye'de doların ve enflasyonun bu kadar yükselmesi nedeniyle, Bulgar Levası da Türk parasına nazaran değer kazanmaya devam ediyor.  Bulgar Levası, Türk Lirası karşısında değer kazanmaya devam ederken 1 Bulgar Levası 15 TL'yi geçti. Hal böyle olunca Edirne, Bulgar turistlerin günlük ihtiyaçlarını karşılamak ve sağlık harcamalarını eczanelerden yapmak için sıklıkla tercih ettiği bir şehir haline geldi.

Bulgar Levası fiyatlarının 2018'den günümüze olan değişimine bakıldığında, 1 Bulgar Levası'nın 2018 yılında 2,31 TL iken, 2023 yılında 15,12 TL'ye kadar yükseldiği görülmektedir.
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