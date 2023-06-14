Samanyolu Haber /Dünya / Wagner'den Putin'e şok: "Sözleşme imzalamayacağız" /14 Haziran 2023 14:19

Wagner'den Putin'e şok: "Sözleşme imzalamayacağız"

Rus paralı asker grubu Wagner'in kurucusu ve lideri Yevgeni Prigojin, Rusya Devlet Başkanı Putin'in gerekli olduğunu söylediği sözleşmeleri imzalamayacaklarını söyledi.

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Rusya-Ukrayna savaşında Rusya'nın safında savaşan Rus paralı asker grubu Wagner'in kurucusu ve lideri Yevgeni Prigojin, Rusya Savunma Bakanlığı ile sözleşme imzalamayı reddettiklerini açıkladı. Prigojin'in açıklaması, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sözleşmelerin 'gerekli' olduğunu söylemesinin ardından geldi.

Reuters haber ajansının aktardığına göre, Prigojin, konuya ilişkin açıklamasında, "Wagner savaşçılarının hiçbiri bir daha utanç yoluna girmeye hazır değil. Bu yüzden de sözleşmeleri imzalamayacağız" dedi. Reuters, bu açıklamanın Prigojin'in Putin'e karşı 'nadir görülen, doğrudan bir meydan okuması olduğu' yorumunda bulundu.

PUTİN: SOSYAL DESTEK ÖDEMELERİ İÇİN GEREKLİ
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün yaptığı açıklamada, Savunma Bakanlığı'nın Ukrayna'daki gönüllü savaşçılara yaptığı sözleşme imzalama çağrısı hakkında konuşmuştu. Putin, Wagner üzerinde kontrol kurma hamlesi olarak değerlendirilen çağrıya ilişkin açıklamasında sözleşmelerin gerekli olduğunu ifade etmişti. 

Putin, sözleşmelerin Rusya'nın Ukrayna'daki askeri harekatına katılan tüm savaşçıların sosyal destek ödemelerinden yararlanabilmesi için gerekli olduğunu söylemişti. Putin'in açıklamasına göre, söz konusu ödemeler, yaralanan askerlerin alacağı tazminatlar ve ölmeleri durumunda ailelerinin alacağı tazminatları da kapsıyordu.

Prigojin ise konuya ilişkin bugün yaptığı açıklamada, Wagner savaşçılarının hem sosyal güvenlik ödemelerini alabilmesi hem de savaşçı olduklarının teyit edilebilmesi için Putin ve parlamento arasında bir 'uzlaşma çözümünün' bulunabileceğini söyledi.
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