“Wagner'i Devlet finanse etti”

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA









Savunma Bakanlığı askerleri ile bir araya geldiği toplantıda konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Wagner Grubu’nun harcamalarının tamamıyla devlet tarafından karşılandığını belirtti ve Mayıs 2022-Mayıs 2023 döneminde Wagner’e 86 milyar ruble (1.1 milyar dolar) ödeme yapıldığını belirtti.





Putin, ismini vermediği ve ‘Concord şirketinin sahibi’ olarak bahsettiği Wagner lideri Yevgeniy Prigojin’in ise askeri ihalelerden bir sene içinde 80 milyar ruble (yaklaşık 1 milyar dolar) kazandığını söyledi.





Askeri operasyon sırasında hayatını kaybeden ailelere devlet 5 milyon ruble ödüyor. 24 Mayıs'ta Yevgeny Prigozhin, Bakhmut savaşlarında yaklaşık 20.000 Wagner PMC savaşçısının öldürüldüğünü söyledi. Bu nedenle, sigorta ödemelerinin ölen Wagner paralı askerlerinin ailelerine yapılan ödemeler de olduğunu varsaymak mümkün.





Aynı zamanda Yevgeny Prigojin'e göre Wagner PMC, ilk yardımdan protezlere kadar tüm yaralı askerler için bağımsız olarak tıbbi bakım organize ediyor. Bu paraların da Rus devleti tarafından finanse edildiği anlaşılıyor.