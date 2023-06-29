Karşı taarruz beklenenden yavaş

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA





Haziran ayı başlarında Ukrayna ordusu tarafından başlatılan karşı saldırı planlanandan daha yavaş gidiyor.





Beklentilerin gerçeklikle çeliştiği, Ukrayna'nın müttefik ülkelerinin üst düzey liderleri tarafından şimdiden açıkça konuşuluyor. Joe Biden'ın ekibinin önde gelen bir üyesinin The New York Times'a söylediği gibi, Ukraynalılar "programın gerisindeler".





Batı medyası, cephede gerçek bir dönüm noktasının olmaması durumunda çatışmaların yakında donabileceğine dair düşünceler yayınlamaya başladı. Kiev, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin ilerleme hızının düşük olduğunu kabul etmesine rağmen, müzakere fikrini reddediyorlar. Batılı ülkelerden yeni yardım paketleri açıklanıyor. Ayrıca yakında F-16 uçaklarının eğitim süreci bitmiş olacak.





Bu arada Rus ordusunun dün Kramatorsk'a düzenlediği roket saldırısının ardından ölü sayısı 11 kişiye yükseldi. Aralarında çocukların ve kadınların bulunduğu 60 kişi ise yaralandı. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. İnsanlar halen enkaz altından çıkartılıyor.