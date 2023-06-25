Washington Post: ABD'li yetkililer Prigojin'in bir şeyler planladığını biliyordu

Washington Post gazetesine konuşan ABD'li yetkililer Yevgeni Prigojin'in bir şeyler planladığını Haziran ortasından bu yana bildiklerini söyledi.





Prigojin'in isyanını tetikleyenin 10 Haziran'da savunma bakanlığının Wagner grubu gibi tüm gönüllü birliklerin hükümetle sözleşme imzalamalarını öngören direktifi olduğu belirtiliyor. Bu da uygulamada Prigojin'in paralı askerlerinin orduya geçmesi anlamına geliyordu.





Yetkililer, "Lder kadrosuna bir şeyler olduğunu söyleyecek kadar işaret vardı, ancak isyan başlamadan kısa süre öncesine kadar Prigojin'in tam olarak ne planladığı bilinmiyordu" dedi.





Gazete, Prigojin'in bir şeyler planladığını kendi istihbaratının da Rusya lideri Vladimir Putin'e bildirdiğini yazdı.





Putin'e bu bilginin ne zaman verildiği belli değil ama bir yetkili "Kesinlikle 24 saatten önce" dedi.