Samanyolu Haber /Gündem / 'Ortak grup' arayışı tıkandı! DEVA Partisi'nden 2 formüle de ret /25 Haziran 2023 13:03

'Ortak grup' arayışı tıkandı! DEVA Partisi'nden 2 formüle de ret

DEVA Partisi, TBMM'de ortak grup kurma konusunda, Saadet ve Gelecek Partisi ile yapılan görüşmelere ilişkin, "Önerilen birleşme modeli, parti yönetiminde çift başlılık ve mesaj karmaşasına yol açacağı ve sürdürülebilir olmayacağı gerekçeleriyle uygun bulunmamıştır." açıklamasını yaptı.

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Saadet Partisi ve Gelecek Partisi ile Meclis'te grup kurmayı reddeden DEVA Partisi'nden yapılan açıklamada, görüşülen iki model için, "Yetkili kurullarımızda yapılan görüşmelerde, mecliste grup kurmanın önemli olacağı vurgulanmış, ancak söz konusu modelin vatandaşlarımızca doğal karşılanmayacağı, zihin karmaşasına yol açacağı, yönetişim sorunları çıkaracağı ve partilerin kendi öz kimliklerinin gelişimini engelleyeceği yönündeki görüşler ağırlık kazanmıştır" denildi. Açıklamada; farklı seçeneklerin görüşülebileceği vurgulandı. 

CHP listesinden Meclis’e giren Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi’nin birleşerek Meclis’te yeni bir grup kurması beklenirken DEVA Partisi’nden sürpriz bir açıklama gelmişti. DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Saadet Partisi ve Gelecek Partisi’yle kuracakları iddia edilen ortak Meclis grubuna katılmayacaklarını bildirerek, “Ortak grup üç partiye zarar verecekti, ‘hayır’ dedik” ifadesini kullanmıştı.

Partiler arasında görüşme trafiği sürerken, DEVA Partisi'nden yeni bir açıklama geldi.

Açıklamada; Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun Gelecek Partisi ile DEVA'nın birleşmesiyle ilgili bir model önerisi sunduğu belirtilerek, "Önerilen birleşme modeli, parti yönetiminde çift başlılık ve mesaj karmaşasına yol açacağı ve sürdürülebilir olmayacağı gerekçeleriyle uygun bulunmamıştır" denildi.

Açılamada, üç partinin belli sayıda milletvekili vererek yeni bir çatı parti kurmak suretiyle ortak grup oluşturma modelinin de uygun bulunmadığı ifade edildi.

Yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"DEVA Partisi, kurulduğu ilk günden bu yana diğer siyasi partilerle diyalog ve işbirliği süreçlerini çok önemli görmüş, genel seçimler öncesinde 6 siyasi partiyle beraber yapılan çalışmalar bu işbirliğinin en ileri örneğini sergilemiştir.

Bilindiği üzere genel seçimler sonrasında TBMM’de grup kurma ve birleşme konularında DEVA, Gelecek ve Saadet Partileri arasında çeşitli seçenekler üzerinde bir görüşme ve değerlendirme süreci yaşanmıştır.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Sayın Davutoğlu, Gelecek Partisi ile DEVA Partisi’nin birleşmesiyle ilgili Genel Başkanımız Sayın Ali Babacan’a bir model önerisi getirmiştir. Önerilen birleşme modeli, parti yönetiminde çift başlılık ve mesaj karmaşasına yol açacağı ve sürdürülebilir olmayacağı gerekçeleriyle uygun bulunmamıştır.

Öte yandan, üç partinin kendi tüzel kişiliklerini korurken belli sayıda milletvekili vererek yeni bir çatı parti kurmak suretiyle ortak grup oluşturma modeliyle ilgili DEVA Partisi içinde kapsamlı değerlendirmeler yapılmıştır.

Yetkili kurullarımızda yapılan görüşmelerde, mecliste grup kurmanın önemli olacağı vurgulanmış, ancak söz konusu modelin vatandaşlarımızca doğal karşılanmayacağı, zihin karmaşasına yol açacağı, yönetişim sorunları çıkaracağı ve partilerin kendi öz kimliklerinin gelişimini engelleyeceği yönündeki görüşler ağırlık kazanmıştır. Genel Başkanımız Sayın Ali Babacan, bu grup kurma modeliyle ilgili olumsuz görüşleri Sayın Davutoğlu ve Sayın Karamollaoğlu ile paylaşmıştır.

Siyasi partiler arasındaki diyalog ve işbirliğini çok kıymetli gören DEVA Partisi, önümüzdeki dönemde farklı seçenekleri görüşmeye ve değerlendirmeye hazırdır." 
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