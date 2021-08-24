Washington Post'tan Taliban açıklaması

Washington Post gazetesinin haberine göre, ABD'nin Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns, Afganistan'a seyahat ederek Taliban liderlerinden Abdülgani Birader ile yüz yüze bir görüşme gerçekleştirdi.







Pazartesi günü Kabil'de gerçekleştiği belirtilen görüşme, Taliban'ın geçtiğimiz günlerde başkent Kabil de şiddet yoluyla Afganistan'da yönetimi ele geçirmesinin ardından gerçekleştirilen ilk üst düzey temas olma niteliğini taşıyor.





Burns'ün görüştüğü Abdülgani Birader, Taliban'ın "fiili lideri” olarak biliniyor. Burns ile Birader arasındaki görüşmede hangi konuların ele alındığı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.