Samanyolu Haber /Dünya / Washington'da doğalgaz patlaması /19 Ocak 2024 21:13

Washington'da doğalgaz patlaması

ABD'nin başkenti Washington'da bir bina, doğalgaz sızıntısının ardından patlayarak yerle bir oldu. Patlama öncesi sızıntıya müdahale için gelen itfaiye, binayı ve yan binadaki kreşte bulunan 16 çocuk dahil vatandaşları tahliye etti.

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Sözcü'de yer alan habere göre ABD Washington'da dün meydana gelen olayda, bir binadaki gaz sızıntısına müdahale eden itfaiye binayı ve yan binaları tahliye etti. Tahliye edilen kişiler arasında yan binada bulunan bir kreşteki 16 çocuğun da olduğu ifade edildi. Tahliyenin ardından 15 dakika sonra bina aniden patlayarak yerle bir oldu.

Başkent itfaiyesinden yapılan açıklamada "İlk gelen itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle hayatlar kurtarıldı" denildi. Yerel medya patlamanın etkisiyle çevre binaların hasar aldığını, patlama esnasında bir enkaz parçanın çarpması sonucu 1 kişinin hafif yaralandığını duyurdu. İtfaiye şefi Ryan Bolton, ilk geldiklerinde gaz sızıntısının çok yoğun olduğunu, binanın dışından bile kokusunun alındığını belirtti.
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