Samanyolu Haber /Gündem / Washington'da sokaklar karıştı: Trump destekçileri ile karşıtları çatıştı /15 Kasım 2020 12:32

Washington'da sokaklar karıştı: Trump destekçileri ile karşıtları çatıştı

ABD Başkanı Donald Trump'a destek gösterisinin ardından akşam saatlerinde Washington sokaklarında zıt görüşlü gruplar arasında arbede yaşandı.

Trump'a destek gösterisinin ardından sokaklar karıştı



3 Kasım'da yapılan seçimlerin sonuçlarını protesto etmek ve Başkan Trump'a destek vermek için Washington'da yüz binlerce kişinin katıldığı belirtilen gösteriler sonrasında sokaklar karıştı.

Trump destekçisi bazı gruplarla Siyahların Hayatı Önemlidir (Black Lives Matter-BLM) ve Antifa gibi gruplar Beyaz Saray'a yakın bölgelerde karşı karşıya geldi.

Gruplar arasında sözlü sataşmaların yanı sıra bazı noktalarda ufak çaplı arbedelerin yaşandığı görüldü. Olaylarda siyahi bir kişinin bıçaklandığını gösteren görüntüler sosyal medyada yer aldı.

Başkent polisi olaylara biber gazıyla müdahale ederek grupları ayırırken en az 10 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
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