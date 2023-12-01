Samanyolu Haber /Dünya / WDR editörü Özdamar'a Türkiye'de 14 saat gözaltı /01 Aralık 2023 01:26

WDR editörü Özdamar'a Türkiye'de 14 saat gözaltı

Alman kamu yayıncısı WDR editörü Tuncay Özdamar Türkiye'de gözaltına alındı. 14 saat gözaltında tutulan Özdamar serbest bırakıldı.

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DW Türkçe'de yer alan habere göre Batı Almanya Medya Kurumu (WDR) editörlerinden Tuncay Özdamar, aile ziyareti için gittiği Ankara'da Esenboğa havaalanında gözaltına alındı.

Özdamar'ın sosyal medya paylaşımlarında "terörle mücadele eden kişileri hedef gösterdiği" gerekçesiyle gözaltına alındığı ortaya çıktı.

30 Eylül'de gözaltına alınan Özdamar 14 saat gözaltında tutulduktan sonra serbest bırakıldı. Ancak hakkında açılan soruşturma ise devam ediyor.

Gazeteci Özdamar'ın avukatı Veysel Ok, suçlamaya kaynak teşkil eden sosyal medya paylaşımlarının 2018 yılında Cumhuriyet gazetesi ile ilgili Almanca olarak yazılan iki Twitter mesajı olduğunu söyledi.

Ok, müvekkilinin Cumhuriyet gazetesinde 2018 yılında hükümetin baskıları sonucu işten çıkarılan gazetecilerin isimlerini Almanca paylaşımla birlikte bir liste olarak sıraladığını belirterterek, bu listedeki iki gazetecinin birinin ön, diğerinin soyadının o dönem terörle mücadelede davalarına bakan yargıcın adını çağrıştırdığı, dolayısıyla hakimin hedef gösterildiği suçlamasında bulunulduğunu söyledi.

"Kimseyi hedef göstermedim"

DW Türkçe'ye konuşan Özdamar ise, hiç bir mesajında terörle mücadele eden görevlileri hedef almadığını belirterek, Türkiye'ye aile ziyareti için gittiğini söyledi.

WDR bünyesindeki Cosmo'nun Türkçe Yayınlar Yöneticisi olan Tuncay Özdamar, bir hafta sonra Almanya'ya döndüğünü, ancak büyük üzüntü yaşadığını kaydetti.

Türkiye'de basın özgürlüğünün ne denli kısıtlamalara maruz kaldığını bizzat kendisinin de yaşayarak gördüğünü söyleyen Özdamar, "Paylaşımı anlamadan hakkımda soruşturma açılmış ve gözaltı kararı çıkarılmış. Bunlardan benim haberim yoktu. Ben kimseyi hedef göstermedim. Sadece işten çıkarılan meslektaşların isimlerini yazıp paylaştım. Sorumsuzca, anlamadan, dinlemeden hakkımda soruşturma açılmış. Türk yargısı için gerçekten çok endişeliyim" diye konuştu.
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