WhatsApp'a yeni özellik: Herkes kanal açabilir

Whatsapp, Eylül ayında kanallar özelliğini tüm dünyada kullanıma sunduğunu duyurmuştu.





Kanallar özelliği sayesinde kullanıcılar takip ettikleri kanallardan yazılı veya görsel olarak son gelişmelerden haberdar olabiliyor.









IOS CİHAZLARDA MEVCUT

WhatsApp, App Store'da yayınlanan son güncellemeyle beraber şimdilik sadece iOS cihazı kullanıcılarının kanal oluşturmasına olanak tanıyor.









HERKES KANAL AÇABİLİR

Android cihaz kullanıcılarına önümüzdeki haftalarda gelmesi beklenen özellik sayesinde artık her kullanıcı kendi kanalını oluşturabilecek.









KANAL ARAMA

Uygulamanın son güncellemesiyle birlikte WhatsApp, kullanıcıların takip edilen kanalları ve diğer doğrulanmış kanalları dizini açmadan hızlı bir şekilde bulmasına olanak tanıyan arama özelliğini sunmuştu.