Samanyolu Haber /Teknoloji / WhatsApp'a yeni özellik: Herkes kanal açabilir /09 Ekim 2023 11:09

WhatsApp'a yeni özellik: Herkes kanal açabilir

WhatsApp, geçtiğimiz ay duyurduğu kanallar özelliğini geliştirmeye devam ediyor. Son olarak kanal arama işlevini test ettiğini duyuran şirket, artık her kullanıcının WhatsApp kanalı oluşturmasına olanak tanıyacak yeni bir özellik üzerinde çalışıyor.

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Whatsapp, Eylül ayında kanallar özelliğini tüm dünyada kullanıma sunduğunu duyurmuştu.

Kanallar özelliği sayesinde kullanıcılar takip ettikleri kanallardan yazılı veya görsel olarak son gelişmelerden haberdar olabiliyor.


IOS CİHAZLARDA MEVCUT
WhatsApp, App Store'da yayınlanan son güncellemeyle beraber şimdilik sadece iOS cihazı kullanıcılarının kanal oluşturmasına olanak tanıyor.


HERKES KANAL AÇABİLİR
Android cihaz kullanıcılarına önümüzdeki haftalarda gelmesi beklenen özellik sayesinde artık her kullanıcı kendi kanalını oluşturabilecek.


KANAL ARAMA
Uygulamanın son güncellemesiyle birlikte WhatsApp, kullanıcıların takip edilen kanalları ve diğer doğrulanmış kanalları dizini açmadan hızlı bir şekilde bulmasına olanak tanıyan arama özelliğini sunmuştu.
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