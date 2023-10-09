Dolar yine zirveyi gördü

Dolar/TL kuru bankalararası piyasadaki ilk işlemlerde 28,11 TL seviyesini gördü. Kur daha sonra 27,70 civarına indi. Euro ise 29.26 bandında işlem görüyor.





Cuma günü doları 27,7832 seviyesini görerek rekor kırmıştı. Euro ise 29,0310 lira olmuştu.





Bu verilere göre TL, Dolar karşısında yılbaşından beri yüzde 32.4 değer kaybetti. Kur üzerinde kontrolün gevşediği Haziran ayından bu yana TL'nin değer kaybı yüzde 25.2 seviyesinde.





ORTADOĞU'DAKİ GELİŞMELERİN Mİ ETKİSİ?

Hamas'ın cumartesi sabah İsrail'e düzenlediği saldırılar ve ardından İsrail'in Gazze Şeridi'ni hedef alan hava harekatında ölenlerin sayısı bini aştı. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, sükunetin tekrar tesis edilmesi için başlattıkları diplomatik çabaları yoğunlaştıracaklarını söyledi.









IMF'NİN TÜRKİYE RAPORU

Uluslararası Para Fonu (IMF) Türkiye ziyareti ardından yayımladığı raporda ekonomi politikalarında seçimlerin ardından başlayan değişimin riskleri azalttığını, yatırımcı güvenini artırdığını bu değişimin ivme kazanarak devam etmesi gerektiğini belirtti.





Raporda politika bileşiminde yaşanan değişimin hızlanarak devam etmesi gerektiğine de dikkat çekilerek, "Bunun için beklenen enflasyona göre belirlenecek olan politika faizi daraltıcı etki yaratarak dezenflasyona öncelik verilmeli, para ve kredi piyasalarının işlevselliğini artıracak şekilde regülasyonların serbestleştirilmeli ve bütçe açığının kontrol altına alınmalı" önerileri dile getirildi.