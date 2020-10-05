Samanyolu Haber /Dünya / WSJ'den Trump iddiası /05 Ekim 2020 20:13

WSJ'den Trump iddiası

The Wall Street Journal'ın haberinde, ABD Başkanı Donald Trump'ın perşembe günü pozitif çıkan ilk Covid-19 test sonucunu gizlediği öne sürüldü. Trump'ın, hızlı korona testinin pozitif çıktığı ancak ABD Başkanı'nın sonucu açıklamak için ikinci bir testi beklediği belirtildi.

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Korona virüsü salgınını daha önce bir çok kez hafife alan, Covid-19'a yakalandıktan sonra hastaneye yatırılan ABD Başkanı Donald Trump'ın sağlık durumu ve aldığı tedavisiyle ilgili soru işaretleri devam ederken, Trump’ın ilk başta virüse yakalandığını gizlediği iddiası ortaya atıldı.

The Wall Street Journal (WSJ), Trump'ın perşembe günü pozitif çıkan ilk korona virüsü test sonucunu gizleyip ikinci testin sonucunu beklediğini yazdı. Sputnik'in WSJ'dan aktardığına göre, Trump'ın sağlık durumunu yakından bilen kaynaklara dayandırılan haberde, ABD Başkanı'nın perşembe günü Fox News'dan Sean Hannity'e demeç vermeden önce Covid-19 hızlı test sonucu pozitif geldiği ama televizyona çıktığında bunu söylemediği belirtildi. 

Röportaj sırasında yakın danışmanı Hope Hicks'in virüse yakalandığını belirtip kendi durumundan bahsetmeyen Trump, ikinci testin sonucunu bekledi. Daha sonra ikinci testin sonucu da pozitif çıkınca, Trump Twitter üzerinden Covid-19’a yakalandığını açıkladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, Trump'ın Demokrat rakibi Joe Biden'la karşı karşıya geldiği tartışmadan ya da New Jersey Bedminster’deki bağış toplama etkinliğinden önce test edilip edilmediğine yönelik soruyu yanıtlamayı reddetti: "Başkanın her yaptırdığı teste ilişkin size tarih çizelgesiyle birlikte bir açıklama vermeyeceğim. Düzenli olarak test yaptırıyordu. İlk aldığı pozitif sonuç, Bedminster'den döndükten sonraydı.”
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