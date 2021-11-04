Samanyolu Haber /Gündem / Yabancı sermaye Türkiye'den kaçmak için fırsat arıyor /04 Kasım 2021 15:59

Yabancı sermaye Türkiye'den kaçmak için fırsat arıyor

Avrupa Yatırım ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve Moody’s yabancı yatırımcının ilk fırsatta Türkiye’den çıkacağını açıkladı. Sıcak paranın yurt dışına kaçmasıyla Türk Lirası’ndaki değer kaybının hızlanacağına vurgu yapıldı. 9,68 TL seviyesindeki doların 10 TL’ye ulaşması bekleniyor.

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Avrupa Yatırım ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s’ten Türkiye ekonomisinin 2021 büyüme rakamlarına ilişkin yeni tahminler geldi. İki kuruluş da Türkiye’nin bu yıl yüzde 9 büyüyeceğini öngördü.

TL DAHA DEĞER KAYBEDECEK, DÖVİZ YÜKSELECEK

Bold'un haberine göre EBRD raporunda “Bu yıl daha fazla faiz indirimi görme ihtimalimiz var ve daha değersiz bir TL için de riskler çok açık.” bilgisi verildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası için yıl sonuna kadar faiz indirimlerinde sınırlı bir alan kaldığına işaret edilen raporda, faiz indirimleriyle dövizin yükselişine devam edeceğini kaydetti.

SERMAYESİNİ DIŞARI ÇIKARANLAR OLACAKTIR

Raporu yazan EBRD’nin bölge ekonomilerinden sorumlu başekonomisti Roger Kelly, “Eğer yabancı sermayeye hatırı sayılır bir şekilde bağımlı bir ekonominiz varsa ve tahmin edilebilirliği olmayan bir politika ortamında olduğunuz da biliniyorsa işlerin kötüleşeceğini düşünenler de mutlaka ilk fırsatta sermayesini dışarı çıkaracaktır” dedi.
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