Samanyolu Haber /Gündem / Yabancı Sermayeye 'Erdoğan'lı güvence /27 Eylül 2023 11:42

Yabancı Sermayeye 'Erdoğan'lı güvence

Mehmet Şimşek, Financial Times'a konuştu: 'Zorlu süreçteyiz, sabırlı olmalıyız' Financial Times’a konuşan Mehmet Şimşek, ekonomik olarak zorlu bir süreçten geçildiğinin altını çizerek yurttaştan sabır istedi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İngiliz basınından Financial Times’a röportaj verdi.


Şimşek, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeni ekonomi politikalarına desteğini verdiğini ifade etti.

"ZORLU BİR SÜREÇTEYİZ"
Yurttaşların sabır göstermesi isteyen Mehmet Şimşek, “Doğru yoldayız. Güvenin geri döndüğüne dair güçlü kanıtlar var. Ancak sabırlı olmalıyız, halen zorlu bir süreçteyiz” şeklinde konuştu.

Gelecek yılın ortalarına kadar enflasyonun “geçiş sürecinde” olacağını kaydeden Şimşek, miktarsal sıkılaştırma tedbirleriyle birlikte finansal koşulların Merkez Bankası'nın politika faizinin işaret ettiğinden daha fazla sıkı olduğunu söyledi.

Şimşek ayrıca, “Enflasyon beklentilerini sıfırlamak için güvene ihtiyacınız var” dedi.

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