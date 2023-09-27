Sırrı Süreyya Önder’den Kılıçdaroğlu’na ‘Kanun Hükmü’ çağrısı: ‘Bu utancı engelleyin

Yeşil Sol Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın baskı ve tehdidiyle ‘Kanun Hükmü’ belgeselinin Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde seçkiden çıkarılmasına tepki gösterdi. CHP’li Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin, belgeseli seçkiden çıkarmadığı takdirde belediyeye kayyım atanmasından korktuğunu belirttikleri yönündeki iddiaları gündeme taşıyan Önder, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na çağrıda bulunarak ‘‘Bu utancı engelleyin’’ dedi.





Yönetmen Nejla Demirci’nin KHK’lıların onur mücadelesini anlatan ‘Kanun Hükmü’ belgesel filmi Antalya Altın Portakal Film Festivali komitesi tarafından gösterimden çıkarılmıştı. Filmin seçkiden çıkarılması sonrası tepkiler büyürken, Altın Portakal Film Festivali jürisi de görevden çekildiğini duyurmuştu.









Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne ulaşarak ‘Kanun Hükmü’nün seçkiden çıkarılmasını aksi takdirde festivale verilen finansal desteği çekmekle tehdit ettiklerini iddiaları gündeme gelmişti.





ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE FESTİVAL YÖNETİMİ RİYAKÂRLIKTA BAKANLIĞA TUR BİNDİRİR





Yeşil Sol Parti Milletvekili, senarist ve yönetmen Sırrı Süreyya Önder, ‘Kanun Hükmü’ belgeseline uygulanan sansüre tepki göstererek, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Telif Hakları Genel Müdürlüğü’nün bir yıl önce yayınladığı, “Türkiye’de Sinema Sansürünün Tarihi Hakkında Film” başlıklı videosunu paylaştı. Önder, “Bir bakanlık hem böyle bir film yayınlayıp hem de sansürcülüğün şahikalarında geziyor. En hafifinden riyakarlık. Yüzyılın yüzsüzlüğü!” dedi.





Kanun Hükmü’ne yönelik sansüre ilişkin riyakâr tavrın sadece Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca sergilenmediğini CHP’li Antalya Büyükşehir Belediyesi ve festival yönetiminin de riyakârlıkta Bakanlığına tur bindirdiğini söyledi.









Festival organizatörlerinin, Bakanlıktan gelecek finansal desteği kaybetmekten korktuğu için sansüre karşı tavır almakta çekimser kaldığını belirten Önder, “Nalına vurup mıhı öksüz bırakmak olmaz!…Ya kültür bakanlığı arpayı keserse” argümanına karşı alınacak tutum ne olmalıdır? Yarını bekleyelim. Belki bugün onurlu bir sahiplenme ve özür gelir. Gelmezse ayranları dökülür, incinirler. Benden söylemesi…” ifadelerini kullandı.





ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYYIM ATANMAK KORKUYOR





Festival organizatörlerinden aldığı bilgiyi de paylaşan Önder, ‘Kanun Hükmü’ filminin Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde gösterilmesi durumunda Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne kayyım atanacağı yönünde tehdit edildiği yönünde iddiaları da gündeme taşıdı. Önder, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na çağrıda bulunarak ‘‘Bu utancı engelleyin’’ dedi







